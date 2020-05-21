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2020-05-22T11:00
https://ria.ru/20200521/1571799236.html
СМИ: Создатели "Великолепного века" готовят сериал о Барбароссе
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РИА Новости

СМИ: Создатели "Великолепного века" готовят сериал о Барбароссе

22:52 21.05.2020 (обновлено: 11:00 22.05.2020)
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© Ay Yapim (2015)Кадр из фильма "Дикий мед"
Кадр из фильма Дикий мед
© Ay Yapim (2015)
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что создатели турецкого исторического сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан готовят новый многосерийный фильм о главнокомандующем флота Османской империи Хайреддине Барбароссе (Хызыр-реис), сообщает Yahoo! Deportes.
По информации издания, главную роль исполнит Чагатай Улусой, известный по участию в фэнтезийном сериале Netflix "Защитник". Сейчас он активно изучает исторические материалы, а также тренируется, чтобы быть в форме.
К съемкам, к которым готовились три года, планируют приступить летом. Ожидается, что шоу станет одним из самых высокобюджетных проектов компании EsFilm. Транслировать его будет турецкая сеть TRT1.
© Tim's Productions (2011)Кадр из сериала "Великолепный век"
Кадр из сериала Великолепный век
© Tim's Productions (2011)
Кадр из сериала "Великолепный век"
Действие развернется в первой половине XVI века, когда Хызыр-реис одержал несколько грандиозных побед. Остальные подробности, в том числе об актерском составе и точной дате выхода, пока держатся в секрете.
В сериале "Великолепный век" роль Барбароссы исполнял Толга Текин.
Кадр из сериала Великолепный век
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