В России установят два уровня риска для аэропортов по коронавирусу

"В целях контроля распространения COVID-19 и требованиями по предотвращению рецидивов внутренних эпидемий аэропорты имеют два уровня риска: высокий и низкий. Аэропорт имеет высокий уровень риска с точки зрения профилактики эпидемии и борьбы с ней, если в него прибывают пассажиры, выполняются рейсы из сильно пострадавших стран (регионов) (с более чем 50 000 подтвержденных случаев заболевания)", - говорится в рекомендациях в пункте "Общие организационно-профилактические мероприятия и мероприятия в аэропортах".