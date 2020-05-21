В России установят два уровня риска для аэропортов по коронавирусу

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Для аэропортов будет установлено два уровня риска по коронавирусу, высокий - если в него прибывают пассажиры из стран, где более 50 тысяч заболевших, следует из обновлённых методических рекомендаций для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации Роспотребнадзора.
"В целях контроля распространения COVID-19 и требованиями по предотвращению рецидивов внутренних эпидемий аэропорты имеют два уровня риска: высокий и низкий. Аэропорт имеет высокий уровень риска с точки зрения профилактики эпидемии и борьбы с ней, если в него прибывают пассажиры, выполняются рейсы из сильно пострадавших стран (регионов) (с более чем 50 000 подтвержденных случаев заболевания)", - говорится в рекомендациях в пункте "Общие организационно-профилактические мероприятия и мероприятия в аэропортах".
В зависимости от уровня риска в аэропортах применяются дифференцированные меры предупреждения и контроля, добавляют в ведомстве. Уровни риска должны подвергаться корректировке в соответствии с динамикой заболевания.
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