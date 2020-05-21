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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:19
https://ria.ru/20200521/1571799193.html
В России установят два уровня риска для аэропортов по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571435963_0:16:3071:1743_1036x0_80_0_0_66a2b4d2a64c7fd3e44040cc9a8e9b23.jpg
РИА Новости

В России установят два уровня риска для аэропортов по коронавирусу

17:55 21.05.2020 (обновлено: 18:19 21.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ГоленковСотрудники полиции и Роспотребнадзора в аэропорту Храброво в Калининграде
Сотрудники полиции и Роспотребнадзора в аэропорту Храброво в Калининграде
© РИА Новости / Михаил Голенков
Сотрудники полиции и Роспотребнадзора в аэропорту Храброво в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Для аэропортов будет установлено два уровня риска по коронавирусу, высокий - если в него прибывают пассажиры из стран, где более 50 тысяч заболевших, следует из обновлённых методических рекомендаций для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации Роспотребнадзора.
"В целях контроля распространения COVID-19 и требованиями по предотвращению рецидивов внутренних эпидемий аэропорты имеют два уровня риска: высокий и низкий. Аэропорт имеет высокий уровень риска с точки зрения профилактики эпидемии и борьбы с ней, если в него прибывают пассажиры, выполняются рейсы из сильно пострадавших стран (регионов) (с более чем 50 000 подтвержденных случаев заболевания)", - говорится в рекомендациях в пункте "Общие организационно-профилактические мероприятия и мероприятия в аэропортах".
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В зависимости от уровня риска в аэропортах применяются дифференцированные меры предупреждения и контроля, добавляют в ведомстве. Уровни риска должны подвергаться корректировке в соответствии с динамикой заболевания.
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