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2020-05-21T19:35
https://ria.ru/20200521/1571799110.html
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
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РИА Новости

Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах

17:54 21.05.2020 (обновлено: 19:35 21.05.2020)
49003
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о россиянах.
В базе будут указаны ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также информация, подтверждающая эти сведения. Всего в базе будет содержаться более 30 видов сведений о человеке.
В ФНС заявили РИА Новости, что данных о доходах россиян в регистре не будет.
Сведения можно будет менять, если они утратили актуальность. О конфиденциальности позаботится Налоговая служба.
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Доступ к этим данным смогут получить муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, а также сами граждане или их законные представители.
В частности, после вступления в силу закона гражданам не нужно будет каждый раз заполнять сведения о себе при получении госуслуги, а работа властей в части прогнозирования социально-экономического развития страны и регионов, адресного оказания поддержки станет проще и точнее.
Использование регистра станет обязательным с 2023 года.

"Не стоит беспокоиться"

Депутат Госдумы Сергей Боярский призвал россиян не беспокоиться о сохранности своих данных. Он напомнил, что люди регулярно передают личную информацию в банки, медучреждения и туристические агентства.
"Я уже не говорю про иностранные соцсети или платформы по бронированию отелей, которые потом превращаются чудным образом в таргетированную рекламу", — подчеркнул парламентарий.
Кроме того, в Госдуме работают над ужесточением ответственности за утечку персональных данных. Как рассказал глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, до 2023 года, когда база данных заработает, у государства должен быть четко определен механизм ответственности за любые действия.
Кибербезопасность
18 мая, 15:49
За утечку персональных данных надо ввести жесткие меры, считает эксперт
2864319336
Обсудить 29
Сергей БоярскийГосдума РФАлександр ХинштейнОбщество
Популярные комментарии
Этим власти будут творить полный беспредел.
21 мая, 18:40
Хромцов Александр Хромцов
8701125
А как же любимая фраза клерков и чиновников : "Это компьютер виноват!!! Мы все делали правильно!"? Грядут самые честные выборы и прочие "голосования" ...
21 мая, 18:24
Юрий Б
7260303
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