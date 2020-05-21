Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о россиянах.

В базе будут указаны ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также информация, подтверждающая эти сведения. Всего в базе будет содержаться более 30 видов сведений о человеке.

В ФНС заявили РИА Новости, что данных о доходах россиян в регистре не будет.

Сведения можно будет менять, если они утратили актуальность. О конфиденциальности позаботится Налоговая служба.

Станет удобнее жить

Доступ к этим данным смогут получить муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, а также сами граждане или их законные представители.

В частности, после вступления в силу закона гражданам не нужно будет каждый раз заполнять сведения о себе при получении госуслуги, а работа властей в части прогнозирования социально-экономического развития страны и регионов, адресного оказания поддержки станет проще и точнее.

Использование регистра станет обязательным с 2023 года.

"Не стоит беспокоиться"

Депутат Госдумы Сергей Боярский призвал россиян не беспокоиться о сохранности своих данных. Он напомнил, что люди регулярно передают личную информацию в банки, медучреждения и туристические агентства.

"Я уже не говорю про иностранные соцсети или платформы по бронированию отелей, которые потом превращаются чудным образом в таргетированную рекламу", — подчеркнул парламентарий.