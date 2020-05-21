Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о россиянах.
В базе будут указаны ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также информация, подтверждающая эти сведения. Всего в базе будет содержаться более 30 видов сведений о человеке.
В ФНС заявили РИА Новости, что данных о доходах россиян в регистре не будет.
Сведения можно будет менять, если они утратили актуальность. О конфиденциальности позаботится Налоговая служба.
Станет удобнее жить
Доступ к этим данным смогут получить муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, а также сами граждане или их законные представители.
В частности, после вступления в силу закона гражданам не нужно будет каждый раз заполнять сведения о себе при получении госуслуги, а работа властей в части прогнозирования социально-экономического развития страны и регионов, адресного оказания поддержки станет проще и точнее.
Использование регистра станет обязательным с 2023 года.
"Не стоит беспокоиться"
Депутат Госдумы Сергей Боярский призвал россиян не беспокоиться о сохранности своих данных. Он напомнил, что люди регулярно передают личную информацию в банки, медучреждения и туристические агентства.
"Я уже не говорю про иностранные соцсети или платформы по бронированию отелей, которые потом превращаются чудным образом в таргетированную рекламу", — подчеркнул парламентарий.
Кроме того, в Госдуме работают над ужесточением ответственности за утечку персональных данных. Как рассказал глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, до 2023 года, когда база данных заработает, у государства должен быть четко определен механизм ответственности за любые действия.