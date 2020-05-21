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2020-05-21T18:35
https://ria.ru/20200521/1571799064.html
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по восстановлению авиаперевозок
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РИА Новости

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по восстановлению авиаперевозок

17:53 21.05.2020 (обновлено: 18:35 21.05.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСтюардесса в салоне самолета
Стюардесса в салоне самолета
© РИА Новости / Александр Кряжев
Стюардесса в салоне самолета. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Роспотребнадзоре подготовили методические рекомендации для восстановления пассажирских авиаперевозок после коронавируса.
В ведомстве отметили, что документ составлен с учетом мнения представителей отрасли.
Так, этапы снятия ограничений для аэропортов будут устанавливать на основании эпидемиологической ситуации в регионе.
Уточняется, что для аэропортов Москвы и Подмосковья этап определяется по наихудшему показателю двух субъектов.
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"В целях контроля распространения COVID-19 и требованиями по предотвращению рецидивов внутренних эпидемий аэропорты имеют два уровня риска: высокий и низкий. Аэропорт имеет высокий уровень риска с точки зрения профилактики эпидемии и борьбы с ней, если в него прибывают пассажиры, выполняются рейсы из сильно пострадавших стран".
Роспотребнадзор
Характер мер предупреждения и контроля будет зависеть от уровня риска, их, в свою очередь, также нужно будет корректировать в зависимости от динамики заболевания.
На входе в аэровокзалы всем будут измерять температуру тепловизорами или бесконтактными термометрами. Эту меру отменят только на третьем этапе снятия ограничений.
Использование защитных масок и перчаток в самолетах рекомендуют сохранять на всех этапах снятия ограничений. Пассажиры и члены экипажа, входя на борт, должны будут обработать руки дезинфицирующими средствами.
Также на первом и втором этапе будут действовать ограничения на перемещение пассажиров по салону, за исключением посещения туалетов.
Питание на первых двух этапах снятия ограничений будет возможно только из герметичной упаковки или разогретое на борту.
На всех этапах рекомендуется обеспечивать социальную дистанцию в транспорте аэропорта.
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