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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T17:45
https://ria.ru/20200521/1571798611.html
В секторе Газа за сутки выявили почти 30 новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669148_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_5f1ed240c93fa0e0076ac646d1da7aaf.jpg
РИА Новости

В секторе Газа за сутки выявили почти 30 новых случаев COVID-19

17:45 21.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедик во время тестирования пациента на коронавирус
Медик во время тестирования пациента на коронавирус
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Медик во время тестирования пациента на коронавирус. Архивное фото
ГАЗА, 21 мая - РИА Новости. Двадцать девять новых случаев заражения коронавирусом в секторе Газа выявлены за последние сутки среди прибывших из Египта, в связи с этим власти закрывают все КПП до конца июня, сообщил в четверг на вечернем брифинге замминистра здравоохранения палестинского анклава Юсеф Абу ар-Риш.
"Двадцать девять случаев заражения коронавирусом в секторе Газа выявлены среди граждан, вернувшихся из Египта. Общее количество инфицированных в секторе Газа увеличилось до 49 человек", - добавил он.
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"Инфицированные были помещены в изоляцию под контролем МВД и минздрава сразу после въезда через КПП Рафиах. Есть опасения, что до изоляции они имели контакты внутри сектора", - заявил Абу ар-Риш.
МВД сектора Газа приняло решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе до конца июня. Замминистра здравоохранения подчеркнул, что соответствующие органы в анклаве изучают возможность введения комендантского часа.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сектор ГазаЕгипетВ мире
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