В секторе Газа за сутки выявили почти 30 новых случаев COVID-19

ГАЗА, 21 мая - РИА Новости. Двадцать девять новых случаев заражения коронавирусом в секторе Газа выявлены за последние сутки среди прибывших из Египта, в связи с этим власти закрывают все КПП до конца июня, сообщил в четверг на вечернем брифинге замминистра здравоохранения палестинского анклава Юсеф Абу ар-Риш.
"Двадцать девять случаев заражения коронавирусом в секторе Газа выявлены среди граждан, вернувшихся из Египта. Общее количество инфицированных в секторе Газа увеличилось до 49 человек", - добавил он.
"Инфицированные были помещены в изоляцию под контролем МВД и минздрава сразу после въезда через КПП Рафиах. Есть опасения, что до изоляции они имели контакты внутри сектора", - заявил Абу ар-Риш.
МВД сектора Газа приняло решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе до конца июня. Замминистра здравоохранения подчеркнул, что соответствующие органы в анклаве изучают возможность введения комендантского часа.
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