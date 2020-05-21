В Пекине заявили, что не скрывают данных о военных расходах

"В соответствии с законом "О бюджете КНР" проект годового оборонного бюджета рассматривает и одобряет ВСНП. Начиная с 2007 года Китай каждый год отчитывается ООН о своих военных расходах, все о том, откуда средства берутся и как используются", - заявил Чжан Есуй.