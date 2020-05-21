Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T17:44
https://ria.ru/20200521/1571798571.html
В Пекине заявили, что не скрывают данных о военных расходах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571783819_222:0:3706:1960_1036x0_80_0_0_a32db51b0b8b9f8a8dfdeacd97346a39.jpg
РИА Новости

В Пекине заявили, что не скрывают данных о военных расходах

17:44 21.05.2020
332
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЗдание китайского парламента в Пекине
Здание китайского парламента в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Здание китайского парламента в Пекине
ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Китай ежегодно предоставляет в ООН отчёт о своих военных расходах, в КНР нет скрытых военных расходов, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.
"В соответствии с законом "О бюджете КНР" проект годового оборонного бюджета рассматривает и одобряет ВСНП. Начиная с 2007 года Китай каждый год отчитывается ООН о своих военных расходах, все о том, откуда средства берутся и как используются", - заявил Чжан Есуй.
Флаги США и КНР
08:59
США заявили о стратегической конкуренции с Китаем
Он отметил, что "скрытых военных расходов (в Китае - Прим. ред.) не существует".
Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей - высшего законодательного органа Китая, которая была перенесена на два месяца из-за эпидемии коронавируса, откроется 22 мая в Пекине.
010000
Обсудить 0
Всекитайское собрание народных представителейПекинКитайООНВ мире
Рекомендуем
Флаги США и КНР
США заявили о стратегической конкуренции с Китаем
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами
Вид на Гонконг
В Китае подтвердили рассмотрение проекта о нацбезопасности в Гонконге
Чайная плантация
Обнародована Пекинская инициатива, посвященная Международному дню чая
Президент США Дональд Трамп
Трамп: США выходят из Договора об открытом небе
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
"Роснефть" потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол заявил о провале попыток поссорить Россию и Сирию
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
СМИ: США уведомили партнеров о выходе из Договора по открытому небу
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Захарова рассказала о поставках США аппаратов ИВЛ для России
Стенд РЖД на выставке
РЖД могу переориентировать экспорт ряда грузов на восток
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Россия не получала уведомления о выходе США из Договора по открытому небу
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
СМИ сообщили о выходе США из Договора по открытому небу
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Россия поставила ЮАР тесты для диагностики коронавируса
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:12Константина Эрнста номинировали в совет директоров МТС
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
Лента новостейМолния