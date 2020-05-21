США поставят России аппараты ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США поставят в Россию аппараты искусственной вентиляции легких и комплектующие к ним на сумму 5,6 миллиона долларов, говорится в сообщении американского посольства в Москве

Самолет с первой партией аппаратов ИВЛ прибыл сегодня в Москву. Ожидается, что второй рейс прибудет в Россию на следующей неделе.

"Соединенные Штаты передают в дар 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие детали, которые будут доставлены в Россию, на сумму около 5,6 миллиона долларов. Эти высококачественные аппараты ИВЛ произведены в США, и особое внимание было уделено тому, чтобы они были готовы к немедленному применению в России", - заявили в посольстве.

"В прошлом США и Россия оказывали друг другу помощь во времена кризисов, и, без сомнения, мы будем продолжать это делать и в будущем. Особенно во время кризиса мы должны работать сообща", - подчеркнули в американской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что РФ и США "надо вместе бороться с общей угрозой так же, как мы делали это во время Второй мировой войны, когда народы наших двух стран и других союзников храбро сражались, понесли огромные потери и испытали жестокие лишения".