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2020-05-21T18:46
https://ria.ru/20200521/1571798475.html
США поставят России аппараты ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571802693_0:180:3072:1908_1036x0_80_0_0_9fe873ebe64da421c310bedfc8d8fbed.jpg
РИА Новости

США поставят России аппараты ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов

17:40 21.05.2020 (обновлено: 18:46 21.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL / Перейти в фотобанкПартия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
Партия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США поставят в Россию аппараты искусственной вентиляции легких и комплектующие к ним на сумму 5,6 миллиона долларов, говорится в сообщении американского посольства в Москве.
Самолет с первой партией аппаратов ИВЛ прибыл сегодня в Москву. Ожидается, что второй рейс прибудет в Россию на следующей неделе.
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"Соединенные Штаты передают в дар 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие детали, которые будут доставлены в Россию, на сумму около 5,6 миллиона долларов. Эти высококачественные аппараты ИВЛ произведены в США, и особое внимание было уделено тому, чтобы они были готовы к немедленному применению в России", - заявили в посольстве.
"В прошлом США и Россия оказывали друг другу помощь во времена кризисов, и, без сомнения, мы будем продолжать это делать и в будущем. Особенно во время кризиса мы должны работать сообща", - подчеркнули в американской дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что РФ и США "надо вместе бороться с общей угрозой так же, как мы делали это во время Второй мировой войны, когда народы наших двух стран и других союзников храбро сражались, понесли огромные потери и испытали жестокие лишения".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А они, американские ИВЛ, так уж необходимы России?
21 мая, 17:46
Владимир Белогорский
1402209
Скорее всего вернули те что мы им отправляли, побоялись использовать, российские ИВЛ самовоспламеняемы...
21 мая, 18:31
WWU 65
310007
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