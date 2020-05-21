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2020-05-21T17:38
https://ria.ru/20200521/1571798315.html
В МИД рассказали о проработке вывозных рейсов из Латинской Америки
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РИА Новости

В МИД рассказали о проработке вывозных рейсов из Латинской Америки

17:38 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия запланировала еще несколько вывозных рейсов с Гоа и Бали, прорабатывается логистика в Латинскую Америку, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Принято решение о формировании вывозных рейсов из Туниса, Афин, Аммана, Дубая, Бишкека, Рима, Нью-Йорка, Дели, Бейрута. Запланированы еще несколько рейсов в Гоа и из Денпасара (Бали, - ред.). Рабочая группа под эгидой Росавиации продумывает логистику в Латинскую Америку", - сообщила Захарова в интервью "Российской газете".
Накануне Росавиация сообщила, что за последние два месяца, с 20 марта в Россию на фоне пандемии коронавируса вернулись из-за рубежа более 182 тысяч россиян.
С 20 марта были организованы вывозные рейсы из Марокко, стран Латинской Америки, ОАЭ, Молдавии, Китая, Испании, Израиля, Германии, Португалии, Сербии, Египта, Саудовской Аравии, Вьетнама, Филиппин, Мальдивской Республики, Сейшельских островов, Танзании, Маврикия, ЮАР, США, Таиланда, Турции, Индонезии, Черногории, Японии, Южной Кореи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вид из окна российского самолета во время полета
17:16Распространение нового коронавируса
Рейсы по вывозу россиян с Гоа в Уфу и Ростов-на-Дону объединили
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