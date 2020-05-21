В Китае подтвердили рассмотрение проекта о нацбезопасности в Гонконге

ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Законопроект о национальной безопасности Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей ( ВСНП ), сообщил в четверг официальный представитель ВСНП Чжан Есуй.

Ежегодная сессия ВСНП, которая была перенесена на два месяца из-за эпидемии коронавируса, откроется 22 мая в Пекине

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что на рассмотрение сессии ВСНП будет вынесен законопроект, предусматривающий запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в Гонконге.

"В повестке дня обсуждение законопроекта, предложенного Постоянным комитетом ВСНП, о рассмотрении проекта решения относительно создания и улучшения юридического механизма по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг", - сообщил на пресс-пресс -конференции Чжан Есуй.

Как сообщала South China Morning Post, законопроект о национальной безопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.

По словам источника, центральное правительство пришло к выводу, что законодательное собрание Гонконга не в состоянии принять законопроект о национальной безопасности с учетом политического климата в районе, поэтому законодательная инициатива была внесена на рассмотрение ВСНП.

По данным издания, черновик законопроекта будет представлен делегатам в четверг и вынесен на рассмотрение ВСНП в пятницу после полудня.