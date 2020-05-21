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2020-05-21T17:34
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В Китае подтвердили рассмотрение проекта о нацбезопасности в Гонконге
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РИА Новости

В Китае подтвердили рассмотрение проекта о нацбезопасности в Гонконге

17:34 21.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Гонконг
Вид на Гонконг
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщил в четверг официальный представитель ВСНП Чжан Есуй.
Ежегодная сессия ВСНП, которая была перенесена на два месяца из-за эпидемии коронавируса, откроется 22 мая в Пекине.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что на рассмотрение сессии ВСНП будет вынесен законопроект, предусматривающий запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в Гонконге.
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"В повестке дня обсуждение законопроекта, предложенного Постоянным комитетом ВСНП, о рассмотрении проекта решения относительно создания и улучшения юридического механизма по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг", - сообщил на пресс-пресс -конференции Чжан Есуй.
Как сообщала South China Morning Post, законопроект о национальной безопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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По словам источника, центральное правительство пришло к выводу, что законодательное собрание Гонконга не в состоянии принять законопроект о национальной безопасности с учетом политического климата в районе, поэтому законодательная инициатива была внесена на рассмотрение ВСНП.
По данным издания, черновик законопроекта будет представлен делегатам в четверг и вынесен на рассмотрение ВСНП в пятницу после полудня.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов. Среди требований демонстрантов проведение прямых выборов главы администрации района.
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