В Китае подтвердили рассмотрение проекта о нацбезопасности в Гонконге

Ежегодная сессия ВСНП, которая была перенесена на два месяца из-за эпидемии коронавируса, откроется 22 мая в Пекине.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что на рассмотрение сессии ВСНП будет вынесен законопроект, предусматривающий запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в Гонконге.
"В повестке дня обсуждение законопроекта, предложенного Постоянным комитетом ВСНП, о рассмотрении проекта решения относительно создания и улучшения юридического механизма по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг", - сообщил на пресс-пресс -конференции Чжан Есуй.
Как сообщала South China Morning Post, законопроект о национальной безопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
По словам источника, центральное правительство пришло к выводу, что законодательное собрание Гонконга не в состоянии принять законопроект о национальной безопасности с учетом политического климата в районе, поэтому законодательная инициатива была внесена на рассмотрение ВСНП.
По данным издания, черновик законопроекта будет представлен делегатам в четверг и вынесен на рассмотрение ВСНП в пятницу после полудня.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов. Среди требований демонстрантов проведение прямых выборов главы администрации района.
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