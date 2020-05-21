Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T20:07
https://ria.ru/20200521/1571797951.html
Россия не получала уведомления о выходе США из Договора по открытому небу
https://cdn24.img.ria.ru/images/150558/00/1505580040_3:0:1036:581_1036x0_80_0_0_e4fb11ba816187312078a5f8857a3e14.jpg
РИА Новости

Россия не получала уведомления о выходе США из Договора по открытому небу

17:32 21.05.2020 (обновлено: 20:07 21.05.2020)
381
© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вашингтон пока не уведомил Москву о выходе из Договора по открытому небу, но если это случится, то станет прискорбным шагом, заявил РИА Новости директор департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Пока данных нет",- сказал он.
"Если это на самом деле случится, будет, конечно, прискорбно. Но, к сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями. Данный договор - ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе", - отметил высокопоставленный дипломат.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
22 апреля, 15:02
США рассматривают все опции по Договору по открытому небу, заявил посол
812100
Обсудить 0
Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
Рекомендуем
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
СМИ: США уведомили партнеров о выходе из Договора по открытому небу
Пентагон
Пентагон отказался комментировать выход США из Договора по открытому небу
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
Глава ЦРУ генерал Майкл Хайден. 12 декабря 2007
Экс-директор ЦРУ назвал выход США из Договора по открытому небу безумием
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
СМИ сообщили о выходе США из Договора по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
Самолет Boeing OC-135B
В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
Президент США Дональд Трамп
Трамп: США выходят из Договора об открытом небе
Вид на Гонконг
В Китае подтвердили рассмотрение проекта о нацбезопасности в Гонконге
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
"Роснефть" потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Американский сенатор прокомментировал выход из Договора по открытому небу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:12Константина Эрнста номинировали в совет директоров МТС
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
Лента новостейМолния