Россия не получала уведомления о выходе США из Договора по открытому небу

"Если это на самом деле случится, будет, конечно, прискорбно. Но, к сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями. Данный договор - ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе", - отметил высокопоставленный дипломат.