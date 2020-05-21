Россия не получала уведомления о выходе США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вашингтон пока не уведомил Москву о выходе из Договора по открытому небу, но если это случится, то станет прискорбным шагом, заявил РИА Новости директор департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Пока данных нет",- сказал он.
"Если это на самом деле случится, будет, конечно, прискорбно. Но, к сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями. Данный договор - ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе", - отметил высокопоставленный дипломат.