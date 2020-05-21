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2020-05-21T17:41
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Путин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в Краснодарском крае
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РИА Новости

Путин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в Краснодарском крае

17:29 21.05.2020 (обновлено: 17:41 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Краснодарском крае находится под контролем, делается все, чтобы так и было, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
"Я считаю, что ситуация с коронавирусом в крае находится под контролем. Если мы обратимся сегодня к числу заболевших, то число заболевших в крае 2974 человека, а количество выздоровевших 1644 человека. И если мы посмотрим в отношении количества выздоровевших к общему числу заболевших… то это 55% выздоровевших… И уже вторую неделю мы наблюдаем тенденцию, когда количество выздоровевших больше, чем число заболевших", - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с президентом. Он добавил, что именно позитивная статистика позволяет совершать региональным властям действия по выходу из режима ограничений.
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"Что касается сегодняшней ситуации (с распространением коронавируса - ред.), я разделяю то, что вы (глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев - ред.) сказали, действительно, ситуация в крае находится под контролем и делается все необходимое, чтобы ее удержать дальше таким же образом", - сказал Путин в ходе встречи с главой региона.
Также Путин отметил, что принимаемые Кондратьевым решения соответствуют уровню эпидемиологической угрозы. "В тоже время отвечают требованиям развития экономики и сохранения уровня доходов граждан", - заключил Путин.
Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 23 мая. Кубань начала поэтапный выход из режима ограничений, предприятия ряда отраслей начинают работать с 23 мая, однако, в целом, ограничения продлены до 6 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыВладимир ПутинКраснодарский крайОбщество
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