Путин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в Краснодарском крае

"Я считаю, что ситуация с коронавирусом в крае находится под контролем. Если мы обратимся сегодня к числу заболевших, то число заболевших в крае 2974 человека, а количество выздоровевших 1644 человека. И если мы посмотрим в отношении количества выздоровевших к общему числу заболевших… то это 55% выздоровевших… И уже вторую неделю мы наблюдаем тенденцию, когда количество выздоровевших больше, чем число заболевших", - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с президентом. Он добавил, что именно позитивная статистика позволяет совершать региональным властям действия по выходу из режима ограничений.