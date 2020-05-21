МИД: у Москвы нет данных о нарушениях визового режима гражданами КНДР

"Определённый рост числа виз имеется, но он не шестикратный. Разумеется, гражданам КНДР, как и гражданам любого другого государства, которые въехали на территорию нашей страны, выдаётся соответствующий тип визы. Если они въехали по студенческим визам или каналам туризма, безусловно, им запрещается заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью. У нас информации о каких-либо нарушениях северокорейцами этого правила нет",- сказала Захарова на брифинге.