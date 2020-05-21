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2020-05-21T17:25
https://ria.ru/20200521/1571797594.html
МИД: у Москвы нет данных о нарушениях визового режима гражданами КНДР
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РИА Новости

МИД: у Москвы нет данных о нарушениях визового режима гражданами КНДР

17:25 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва не обладает информацией о каких-либо нарушениях северокорейскими гражданами визового режима в России, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Определённый рост числа виз имеется, но он не шестикратный. Разумеется, гражданам КНДР, как и гражданам любого другого государства, которые въехали на территорию нашей страны, выдаётся соответствующий тип визы. Если они въехали по студенческим визам или каналам туризма, безусловно, им запрещается заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью. У нас информации о каких-либо нарушениях северокорейцами этого правила нет",- сказала Захарова на брифинге.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КНДРОбщество
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