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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T17:20
https://ria.ru/20200521/1571797435.html
В Псковской области 18 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Псковской области 18 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

17:20 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Восемнадцать пациентов с коронавирусом в Псковской области находятся в реанимации, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Денис Сачков.
"Продолжают поступать тяжелые пациенты. На сегодняшнее утро всего в отделениях реанимации, а таких отделений развернуто три, - суммарно находилось 18 пациентов, из них 12 – на искусственной вентиляции легких. Эти 12 разделились на 10 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в сочетании с пневмонией и 2 – это так называемая чистая пневмония без коронавирусной инфекции", - сказал он на совещании главы региона Михаила Ведерникова с медиками в четверг.
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Сачков добавил, что "буквально подряд" в Псковскую городскую больницу поступили две беременные пациентки с пневмониями, у одной из которых уже подтвержден COVID-19. Всего в стационаре находятся 280 заболевших коронавирусом, в том числе 153 человека с сопутствующей пневмонией. "Это довольно-таки большое количество, больше половины", - отметил зампред регионального комздрава.
Как предположила глава этого ведомства Марина Гаращенко, рост заболеваемости коронавирусом в регионе может быть связан с несоблюдением жителями Псковской области ряда ограничительных мер в майские праздники.
"Подъем заболеваемости мы как медики… связываем, возможно, с праздничными мероприятиями, которые люди самостоятельно себе устроили в период отдыха", - отметила она.
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По данным регионального оперштаба на четверг, в Псковской области подтверждено 513 случаев коронавируса против 494 в среду. Выздоровели 182 человека, 10 – скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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