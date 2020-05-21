В Псковской области 18 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Восемнадцать пациентов с Восемнадцать пациентов с коронавирусом Псковской области находятся в реанимации, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Денис Сачков.

"Продолжают поступать тяжелые пациенты. На сегодняшнее утро всего в отделениях реанимации, а таких отделений развернуто три, - суммарно находилось 18 пациентов, из них 12 – на искусственной вентиляции легких. Эти 12 разделились на 10 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в сочетании с пневмонией и 2 – это так называемая чистая пневмония без коронавирусной инфекции", - сказал он на совещании главы региона Михаила Ведерникова с медиками в четверг.

Сачков добавил, что "буквально подряд" в Псковскую городскую больницу поступили две беременные пациентки с пневмониями, у одной из которых уже подтвержден COVID-19. Всего в стационаре находятся 280 заболевших коронавирусом, в том числе 153 человека с сопутствующей пневмонией. "Это довольно-таки большое количество, больше половины", - отметил зампред регионального комздрава.

Как предположила глава этого ведомства Марина Гаращенко, рост заболеваемости коронавирусом в регионе может быть связан с несоблюдением жителями Псковской области ряда ограничительных мер в майские праздники.

"Подъем заболеваемости мы как медики… связываем, возможно, с праздничными мероприятиями, которые люди самостоятельно себе устроили в период отдыха", - отметила она.

По данным регионального оперштаба на четверг, в Псковской области подтверждено 513 случаев коронавируса против 494 в среду. Выздоровели 182 человека, 10 – скончались.