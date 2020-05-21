В Саратовской области рассказали о состоянии детей с COVID-19

САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Состояние детей, заболевших коронавирусной инфекцией в Саратовской области, оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев среди них нет, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области выявили 2139 зараженных коронавирусом, среди них 185 детей. Выздоровели 639 пациентов. Коронавирус унес жизни 16 человек, в том числе одного полугодовалого ребенка.
"На сегодняшний день тяжелых случаев среди детей нет, есть, к сожалению, тот случай, когда ребенок погиб... Все остальные заболевшие дети находятся в удовлетворительном состоянии", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева на брифинге сообщила, что в семье умершего младенца других заболевших коронавирусом пока не зарегистрировано.
"Семью проверили, пока там не подтвердили коронавирусную инфекцию. Семья из трех человек, медицинское наблюдение за ними продолжается", - отметила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф