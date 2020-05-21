В Саратовской области рассказали о состоянии детей с COVID-19

"На сегодняшний день тяжелых случаев среди детей нет, есть, к сожалению, тот случай, когда ребенок погиб... Все остальные заболевшие дети находятся в удовлетворительном состоянии", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.