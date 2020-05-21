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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:39
https://ria.ru/20200521/1571797260.html
В Саратовской области рассказали о состоянии детей с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Саратовской области рассказали о состоянии детей с COVID-19

17:16 21.05.2020 (обновлено: 18:39 21.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Состояние детей, заболевших коронавирусной инфекцией в Саратовской области, оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев среди них нет, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области выявили 2139 зараженных коронавирусом, среди них 185 детей. Выздоровели 639 пациентов. Коронавирус унес жизни 16 человек, в том числе одного полугодовалого ребенка.
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"На сегодняшний день тяжелых случаев среди детей нет, есть, к сожалению, тот случай, когда ребенок погиб... Все остальные заболевшие дети находятся в удовлетворительном состоянии", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева на брифинге сообщила, что в семье умершего младенца других заболевших коронавирусом пока не зарегистрировано.
"Семью проверили, пока там не подтвердили коронавирусную инфекцию. Семья из трех человек, медицинское наблюдение за ними продолжается", - отметила она.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьОбщество
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