СМИ сообщили о выходе США из Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. США 22 мая уведомят Россию о выходе из Договора по открытому небу, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.

Газета предполагает, что это вызовет недовольство европейских союзников Вашингтона, включая партнеров по НАТО, которые участвуют в договоре.

По данным New York Times, выход из очередного соглашения может означать, что Дональд Трамп не намерен продлевать основополагающий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в 2021 году.

Издание также ссылается на секретные доклады Пентагона и американской разведки, которые предполагают, что Россия может использовать Договор по открытому небу для наблюдения за критической инфраструктурой США и даже для кибератак. Подтверждений этому не приводится.

Агентство Ассошиэйтед Пресс , со своей стороны, сообщило, что администрация Трампа уже уведомила международных партнеров о намерении выйти из договора. Причиной, по данным агентства, называется то, что Россия якобы нарушает свои обязательства.

В Пентагоне эти сообщения комментировать не стали, заявив о приверженности США соглашениям.

Реакция России

На публикации американских СМИ отреагировали в российском МИД. По словам директора департамента по нераспространению и контролю за вооружениями Владимира Ермакова, Вашингтон пока не уведомлял Москву о выходе.

"Если это на самом деле случится, будет, конечно, прискорбно. Но, к сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями. Данный договор — ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе", — сказал Ермаков.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор подписали 34 государства.