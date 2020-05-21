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2020-05-21T20:07
https://ria.ru/20200521/1571797171.html
СМИ сообщили о выходе США из Договора по открытому небу
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РИА Новости

СМИ сообщили о выходе США из Договора по открытому небу

17:15 21.05.2020 (обновлено: 20:07 21.05.2020)
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© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. США 22 мая уведомят Россию о выходе из Договора по открытому небу, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.
Газета предполагает, что это вызовет недовольство европейских союзников Вашингтона, включая партнеров по НАТО, которые участвуют в договоре.
Самолет наблюдения США OC-135B
11 ноября 2019, 04:58
Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США
По данным New York Times, выход из очередного соглашения может означать, что Дональд Трамп не намерен продлевать основополагающий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в 2021 году.
Издание также ссылается на секретные доклады Пентагона и американской разведки, которые предполагают, что Россия может использовать Договор по открытому небу для наблюдения за критической инфраструктурой США и даже для кибератак. Подтверждений этому не приводится.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
6 марта, 11:53
Как "разменная монета". МИД о мнении США по Договору по открытому небу
Агентство Ассошиэйтед Пресс, со своей стороны, сообщило, что администрация Трампа уже уведомила международных партнеров о намерении выйти из договора. Причиной, по данным агентства, называется то, что Россия якобы нарушает свои обязательства.
В Пентагоне эти сообщения комментировать не стали, заявив о приверженности США соглашениям.

Реакция России

На публикации американских СМИ отреагировали в российском МИД. По словам директора департамента по нераспространению и контролю за вооружениями Владимира Ермакова, Вашингтон пока не уведомлял Москву о выходе.

"Если это на самом деле случится, будет, конечно, прискорбно. Но, к сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями. Данный договор — ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе", — сказал Ермаков.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор подписали 34 государства.
США и Россия не раз обвиняли друг друга в нарушениях договора. При этом в российском МИД заявляли, что Вашингтон, обвиняя Москву в нарушении обязательств, преднамеренно умалчивает о собственных проблемах с выполнением документа.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
21 апреля, 12:02
Лавров: судя по всему, США уже решили выйти из Договора по открытому небу
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуСШАВ мире
Популярные комментарии
То, что Россия, вслед за США, не выходит из договора, в принципе, правильно. ПВО страны-то всё равно нет. Пропущенные нарушения воздушной границы можно списать на следование нормам договора.
21 мая, 17:54
afanaci Пупкин
123005111
Ветер в спину! Пусть выходят. Нам тоже надо выходить, это уже не актуально. Только нашим дипломатам, не надо бегать за ними уговаривая договориться о чём нибудь.
21 мая, 18:32
Арсений Новиков
4300001
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