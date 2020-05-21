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Апелляционный суд оставил Абызова в СИЗО
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РИА Новости

Апелляционный суд оставил Абызова в СИЗО

17:14 21.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на продление ареста и оставил под стражей бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, которого обвиняют в нескольких экономических преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
“Суд оставил решение Московского городского суда без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения”, - рассказал собеседник агентства.
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В конце марта Мосгорсуд продлил арест бывшего чиновника до 25 июня.
Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж.
В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела – по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.
В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.
Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
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