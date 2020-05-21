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2020-05-21T17:13
https://ria.ru/20200521/1571797042.html
В нижегородской детской больнице объяснили невысокие зарплаты сотрудников
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РИА Новости

В нижегородской детской больнице объяснили невысокие зарплаты сотрудников

17:13 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Невысокая зарплата за апрель медработникам детской областной больницы в Нижнем Новгороде объясняется тем, что учреждение осталось без плановых пациентов во время пандемии, сообщили РИА Новости в руководстве больницы.
Ранее сотрудники детской областной больницы в комментариях к посту министра здравоохранения Нижегородской области пожаловались на то, что им якобы предложили уйти в неоплачиваемый отпуск либо работать с пациентами с коронавирусом. Главврач областной больницы, которая стала отвечать медикам там же, в комментариях, написала, что каждый из них "сделал свой выбор".
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"Нижегородская областная детская больница прекратила плановую госпитализацию и прием пациентов в амбулаторно-поликлиническом подразделении в соответствии с приказом минздрава региона от 2 апреля. Работа больницы была сосредоточена на оказании экстренной и неотложной помощи. Для трудоустройства незанятых сотрудников руководство больницы предложило работу в приёмном отделении, оформление листов нетрудоспособности за счет средств фонда соцстрахования для работников категории 65+ либо оформление простоя с оплатой 2/3 оклада", - сообщили агентству в администрации областной клинической больницы.
Как пояснил собеседник агентства, в результате часть сотрудников детской областной больницы взяла отпуск за свой счет и ушла работать в стационары с больными коронавирусом, пожилые медработники отправились на больничный, остальным оформили временную приостановку работы. В соответствии со статьей 157 Трудового кодекса РФ, время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.
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"Вся работа была проведена с согласия работников по их личным заявлениям. Оплата по простою была произведена в соответствии с табелем учета рабочего времени. Часть сотрудников выразили желание оформить отпуск без сохранения зарплаты для перехода в перепрофилированные стационары после предварительной договоренности о заключении договоров по внешнему совместительству", - пояснили в администрации больницы.
По словам собеседника агентства, руководство регулярно проводит разъяснительную работу с персоналом и "предпринимает все возможные меры, чтобы обеспечить компенсацию выпадающих доходов учреждения и его сотрудников".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоНижний НовгородНижегородская область
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