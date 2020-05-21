В нижегородской детской больнице объяснили невысокие зарплаты сотрудников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Невысокая зарплата за апрель медработникам детской областной больницы в Невысокая зарплата за апрель медработникам детской областной больницы в Нижнем Новгороде объясняется тем, что учреждение осталось без плановых пациентов во время пандемии, сообщили РИА Новости в руководстве больницы.

Ранее сотрудники детской областной больницы в комментариях к посту министра здравоохранения Нижегородской области пожаловались на то, что им якобы предложили уйти в неоплачиваемый отпуск либо работать с пациентами с коронавирусом. Главврач областной больницы, которая стала отвечать медикам там же, в комментариях, написала, что каждый из них "сделал свой выбор".

"Нижегородская областная детская больница прекратила плановую госпитализацию и прием пациентов в амбулаторно-поликлиническом подразделении в соответствии с приказом минздрава региона от 2 апреля. Работа больницы была сосредоточена на оказании экстренной и неотложной помощи. Для трудоустройства незанятых сотрудников руководство больницы предложило работу в приёмном отделении, оформление листов нетрудоспособности за счет средств фонда соцстрахования для работников категории 65+ либо оформление простоя с оплатой 2/3 оклада", - сообщили агентству в администрации областной клинической больницы.

Как пояснил собеседник агентства, в результате часть сотрудников детской областной больницы взяла отпуск за свой счет и ушла работать в стационары с больными коронавирусом, пожилые медработники отправились на больничный, остальным оформили временную приостановку работы. В соответствии со статьей 157 Трудового кодекса РФ, время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

"Вся работа была проведена с согласия работников по их личным заявлениям. Оплата по простою была произведена в соответствии с табелем учета рабочего времени. Часть сотрудников выразили желание оформить отпуск без сохранения зарплаты для перехода в перепрофилированные стационары после предварительной договоренности о заключении договоров по внешнему совместительству", - пояснили в администрации больницы.

По словам собеседника агентства, руководство регулярно проводит разъяснительную работу с персоналом и "предпринимает все возможные меры, чтобы обеспечить компенсацию выпадающих доходов учреждения и его сотрудников".