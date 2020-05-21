МИД: Чехия пока не определила дату консультаций по двусторонним вопросам

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чехия пока не определила дату консультаций с РФ по актуальным вопросам двусторонних отношений, о проведении которых было заявлено в связи с ситуацией вокруг демонтированного в Праге памятника маршалу Коневу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге она напомнила, что готовность России к проведению консультаций была подтверждена соответствующей нотой посольства России в Праге, направленной в МИД Чехии, и письмом на имя посла Чехии в Москве.
Вчера, 16:38Сказано в эфиреЧто стоит за отказом Минобороны Чехии передать России памятник Коневу?Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказала завотделом европейских исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.
"Мы знаем, что партнеры в чешском внешнеполитическом ведомстве услышали этот сигнал с российской стороны, однако официального ответа чешской стороны по срокам консультаций мы до сих пор не получили", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Призываем партнеров сесть за стол переговоров с тем, чтобы обсудить весь комплекс накопившихся проблем, если в Праге сохраняется готовность к выправлению созданной чешской стороной нездоровой ситуации в нездоровых делах", - заключила она.
Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что чешская сторона рассчитывает на консультации с РФ на уровне глав МИД на основе договора об отношениях между странами.
Ранее чешские СМИ сообщили о том, что полицейскую охрану получили приматор Праги и старосты двух пражских районов в связи с тем, что площадь перед посольством РФ был переименована в площадь Бориса Немцова, в районе Прага-6 был снесен памятник маршалу Коневу, а в районе Прага-Ржепорыйе установлен памятник власовцам. Также местные СМИ опубликовали информацию, что в Прагу якобы прибыл российский дипломат с ядом, предназначенным для отравления этих коммунальных политиков.
Посольство России в Чехии опровергло сообщения о якобы привезенном яде, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.