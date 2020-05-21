МИД: Чехия пока не определила дату консультаций по двусторонним вопросам

На брифинге она напомнила, что готовность России к проведению консультаций была подтверждена соответствующей нотой посольства России в Праге, направленной в МИД Чехии, и письмом на имя посла Чехии в Москве.

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказала завотделом европейских исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.

Что стоит за отказом Минобороны Чехии передать России памятник Коневу? Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказала завотделом европейских исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.

"Мы знаем, что партнеры в чешском внешнеполитическом ведомстве услышали этот сигнал с российской стороны, однако официального ответа чешской стороны по срокам консультаций мы до сих пор не получили", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Призываем партнеров сесть за стол переговоров с тем, чтобы обсудить весь комплекс накопившихся проблем, если в Праге сохраняется готовность к выправлению созданной чешской стороной нездоровой ситуации в нездоровых делах", - заключила она.

Ранее чешские СМИ сообщили о том, что полицейскую охрану получили приматор Праги и старосты двух пражских районов в связи с тем, что площадь перед посольством РФ был переименована в площадь Бориса Немцова, в районе Прага-6 был снесен памятник маршалу Коневу, а в районе Прага-Ржепорыйе установлен памятник власовцам. Также местные СМИ опубликовали информацию, что в Прагу якобы прибыл российский дипломат с ядом, предназначенным для отравления этих коммунальных политиков.