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2020-05-21T17:31
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Путин поддержит Кондратьева на выборах губернатора Кубани
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РИА Новости

Путин поддержит Кондратьева на выборах губернатора Кубани

17:10 21.05.2020 (обновлено: 17:31 21.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержит главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева, если он будет баллотироваться на следующий срок.
"Ну я думаю, что решать будут жители Краснодарского края на выборах, за ними окончательное, конечное слово, решающее слово. Что касается меня, то я, безусловно, вашу кандидатуру поддержу, если вы принимаете решение пойти на следующие выборы", - сказал Путин на встрече с губернатором.
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Президент отметил, что принимает решение о поддержке, исходя из результатов работы Кондратьева за предыдущие годы.
"Безусловно, я вашу кандидатуру поддержу. И хочу пожелать вам успехов", - заключил Путин.
Кондратьев был назначен врио губернатора Краснодарского края в апреле 2015 года. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 83,64% голосов. Срок полномочий Кондратьева истекает в 2020 году, очередные выборы губернатора Краснодарского края должны пройти в сентябре этого года.
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Вениамин КондратьевВладимир ПутинКраснодарский крайПолитика
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