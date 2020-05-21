Путин поддержит Кондратьева на выборах губернатора Кубани

"Ну я думаю, что решать будут жители Краснодарского края на выборах, за ними окончательное, конечное слово, решающее слово. Что касается меня, то я, безусловно, вашу кандидатуру поддержу, если вы принимаете решение пойти на следующие выборы", - сказал Путин на встрече с губернатором.