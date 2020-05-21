Путин оценил работу главы Краснодарского края

"Краснодарский край демонстрирует хорошие темпы роста, качество работы практически по всем направлениям. Меняется, меняется к лучшему. И повторяю, набранные темпы, они дают все основания для того, чтобы оценить вашу работу как минимум удовлетворительно", - заявил президент.

Кондратьев был назначен врио губернатора Краснодарского края в апреле 2015 года. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 83,64% голосов. Срок полномочий Кондратьева истекает в 2020 году, очередные выборы губернатора Краснодарского края должны пройти в сентябре этого года.