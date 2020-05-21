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2020-05-21T18:10
https://ria.ru/20200521/1571796710.html
Первую партию аппаратов ИВЛ из США доставили в Россию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571800358_0:180:3002:1869_1036x0_80_0_0_eb401eefe34cca883cf875db83a5b7dd.jpg
РИА Новости

Первую партию аппаратов ИВЛ из США доставили в Россию

17:07 21.05.2020 (обновлено: 18:10 21.05.2020)
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© REUTERS / Evgenia Novozhenina/PoolСамолет ВВС США доставил партию аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию
Самолет ВВС США доставил партию аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/Pool
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких прибыла из США в Россию, заявили в четверг в американской дипмиссии.
"Только что прибыли", - написала в своем Twitter пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.
Как ранее сообщили и в дипмиссии, и в российском МИД, в первой партии 50 аппаратов, во второй, которая поступит на следующей неделе, будет еще 150.
Весь груз поставляется на безвозмездной основе и будет передан Центру имени Пирогова.
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