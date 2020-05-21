Первую партию аппаратов ИВЛ из США доставили в Россию

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких прибыла из США в Россию, заявили в четверг в американской дипмиссии.

Только что совершил посадку самолет ВВС США с гуманитарной помощью от народа США народу России. Во время кризиса США и Россия должны работать вместе, чтобы спасти жизни людей. #COVID19 @MID_RF pic.twitter.com/WppK1V3UD2

Как ранее сообщили и в дипмиссии, и в российском МИД, в первой партии 50 аппаратов, во второй, которая поступит на следующей неделе, будет еще 150.