Первую партию аппаратов ИВЛ из США доставили в Россию

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких прибыла из США в Россию, заявили в четверг в американской дипмиссии.
"Только что прибыли", - написала в своем Twitter пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.
Только что совершил посадку самолет ВВС США с гуманитарной помощью от народа США народу России. Во время кризиса США и Россия должны работать вместе, чтобы спасти жизни людей. #COVID19 @MID_RF pic.twitter.com/WppK1V3UD2— Посольство США в РФ (@USEmbRu) May 21, 2020
Как ранее сообщили и в дипмиссии, и в российском МИД, в первой партии 50 аппаратов, во второй, которая поступит на следующей неделе, будет еще 150.
Весь груз поставляется на безвозмездной основе и будет передан Центру имени Пирогова.
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