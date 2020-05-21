Новосибирские власти объяснили заполненность "коронавирусных" госпиталей

НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Минздрав Минздрав Новосибирской области объяснил заполненность "коронавирусных" госпиталей системой организации работы, при которой удается сохранить высокий уровень медпомощи экстренным, онкологическим и другим больным.

На этой неделе в социальных сетях и СМИ появились фотографии и видеоролики, на которых видно, что люди в больницах, организованных в Новосибирске для пациентов с коронавирусом или с подозрением на него, в ожидании медпомощи лежат на кушетках в коридорах.

"В последние несколько дней возникают вопросы по поводу организации работы с "ковидными" госпиталями – это больница №11 и больница №25. На самом деле подтверждаю, что на сегодняшний день учреждения заполнены практически на 100%. Это связано с тем, что наша тактика по отношению к внебольничным пневмониям не претерпела изменений. Мы расцениваем любое подозрение на внебольничную пневмонию как возможный COVID-19. Поэтому мы практически 100% пациентов, у которых есть подозрение… сегодня госпитализируем в эти два наших сортировочных медицинских центра", - сообщил журналистам глава облминздрава Константин Хальзов.

Он пояснил, что организационная работа в этом плане основана на том, чтобы организовать максимально быстрое тестирование и перевод из этих госпиталей в другие больницы пациентов без коронавируса. Больных с подтвержденным COVID-19 оставляют на лечение в "ковидных" госпиталях или при легком течении заболевания переводят в другие определенные для таких больных стационары.

"Оборота коечного фонда достаточно и обеспечивается весь необходимый объем. Но с подозрением на внебольничную пневмонию мы не можем госпитализировать в другие стационары, поэтому проводим их через 25-ю и 11-ю больницы. Это абсолютно обосновано и верно. Благодаря этому сегодня мы сохранили полностью организацию оказания медпомощи всем экстренным пациентам, высокотехнологичной медпомощи, а также онкологической помощи полностью", - сказал чиновник.

"Сегодня был селектор с Минздравом РФ. В 53 регионах России практически 50% больниц, которые оказывали помощь не ковидным пациентам, в той или иной степени были закрыты на какое-то время в связи с появлениями таких пациентов. В Новосибирске таких случаев не было, и это наша работа", - отметил он.