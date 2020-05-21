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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T17:05
https://ria.ru/20200521/1571796659.html
Новосибирские власти объяснили заполненность "коронавирусных" госпиталей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

Новосибирские власти объяснили заполненность "коронавирусных" госпиталей

17:05 21.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области объяснил заполненность "коронавирусных" госпиталей системой организации работы, при которой удается сохранить высокий уровень медпомощи экстренным, онкологическим и другим больным.
На этой неделе в социальных сетях и СМИ появились фотографии и видеоролики, на которых видно, что люди в больницах, организованных в Новосибирске для пациентов с коронавирусом или с подозрением на него, в ожидании медпомощи лежат на кушетках в коридорах.
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"В последние несколько дней возникают вопросы по поводу организации работы с "ковидными" госпиталями – это больница №11 и больница №25. На самом деле подтверждаю, что на сегодняшний день учреждения заполнены практически на 100%. Это связано с тем, что наша тактика по отношению к внебольничным пневмониям не претерпела изменений. Мы расцениваем любое подозрение на внебольничную пневмонию как возможный COVID-19. Поэтому мы практически 100% пациентов, у которых есть подозрение… сегодня госпитализируем в эти два наших сортировочных медицинских центра", - сообщил журналистам глава облминздрава Константин Хальзов.
Он пояснил, что организационная работа в этом плане основана на том, чтобы организовать максимально быстрое тестирование и перевод из этих госпиталей в другие больницы пациентов без коронавируса. Больных с подтвержденным COVID-19 оставляют на лечение в "ковидных" госпиталях или при легком течении заболевания переводят в другие определенные для таких больных стационары.
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"Оборота коечного фонда достаточно и обеспечивается весь необходимый объем. Но с подозрением на внебольничную пневмонию мы не можем госпитализировать в другие стационары, поэтому проводим их через 25-ю и 11-ю больницы. Это абсолютно обосновано и верно. Благодаря этому сегодня мы сохранили полностью организацию оказания медпомощи всем экстренным пациентам, высокотехнологичной медпомощи, а также онкологической помощи полностью", - сказал чиновник.
"Сегодня был селектор с Минздравом РФ. В 53 регионах России практически 50% больниц, которые оказывали помощь не ковидным пациентам, в той или иной степени были закрыты на какое-то время в связи с появлениями таких пациентов. В Новосибирске таких случаев не было, и это наша работа", - отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоНовосибирскНовосибирская областьОбщество
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