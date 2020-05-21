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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T17:04
https://ria.ru/20200521/1571796513.html
В Саратовской области снизилось число тяжелых пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области снизилось число тяжелых пациентов с COVID-19

17:04 21.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области снизилось за сутки до 127, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 2139 случаев заражения коронавирусом, в том числе 67 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 15 пациентов, выздоровели 639. По данным минздрава области на 20 мая, в тяжелом состоянии находились 139 пациентов с COVID-19, в том числе 40 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на территории области составляет 88,6, по России - 210,4... 759 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом (COVID-19) находятся на стационарном лечении, из них 660 с пневмонией, в том числе 81 пациент находится на кислородной поддержке, 46 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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