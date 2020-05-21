В Саратовской области снизилось число тяжелых пациентов с COVID-19

Всего в области лабораторно подтверждены 2139 случаев заражения коронавирусом, в том числе 67 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 15 пациентов, выздоровели 639. По данным минздрава области на 20 мая, в тяжелом состоянии находились 139 пациентов с COVID-19, в том числе 40 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на территории области составляет 88,6, по России - 210,4... 759 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом (COVID-19) находятся на стационарном лечении, из них 660 с пневмонией, в том числе 81 пациент находится на кислородной поддержке, 46 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.