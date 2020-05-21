В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом

"Скончалось, к сожалению, на сегодняшний день 16 человек, то есть еще один человек за сутки. Это женщина, которая заболела вирусной пневмонией, в течение нескольких дней ей всеми необходимыми методами оказывали медицинскую помощь в должной мере, но, к сожалению, было тотальное поражение легких, и спасти человека не удалось. Женщине было 89 лет", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.