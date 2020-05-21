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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T17:04
https://ria.ru/20200521/1571796482.html
В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом

17:04 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Саратовской области в возрасте 89 лет, общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 16, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 2139 случаев заражения коронавирусом, в том числе 67 за последние сутки. Выздоровели 639 пациентов. К 20 мая коронавирус унес жизни 15 человек.
"Скончалось, к сожалению, на сегодняшний день 16 человек, то есть еще один человек за сутки. Это женщина, которая заболела вирусной пневмонией, в течение нескольких дней ей всеми необходимыми методами оказывали медицинскую помощь в должной мере, но, к сожалению, было тотальное поражение легких, и спасти человека не удалось. Женщине было 89 лет", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
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