В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом

САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Саратовской области в возрасте 89 лет, общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 16, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 2139 случаев заражения коронавирусом, в том числе 67 за последние сутки. Выздоровели 639 пациентов. К 20 мая коронавирус унес жизни 15 человек.
"Скончалось, к сожалению, на сегодняшний день 16 человек, то есть еще один человек за сутки. Это женщина, которая заболела вирусной пневмонией, в течение нескольких дней ей всеми необходимыми методами оказывали медицинскую помощь в должной мере, но, к сожалению, было тотальное поражение легких, и спасти человека не удалось. Женщине было 89 лет", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.