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2020-05-21T19:22
https://ria.ru/20200521/1571796445.html
МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами
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РИА Новости

МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами

17:03 21.05.2020 (обновлено: 19:22 21.05.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Решение Японии вернуть вопрос о южных Курилах в "Синюю книгу дипломатии" противоречит ее настрою на переговоры, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Мы вынуждены вернуть коллег из Министерства иностранных дел Японии к реальности, а она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит России в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН, и неоспорим", — сказала дипломат.

Во вторник агентство Киодо сообщило, что Токио вернул формулировку о принадлежности "северных территорий" (так в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), обозначив их в ежегодном докладе о взаимоотношениях с другими странами "Синяя книга по дипломатии" как "острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны". При этом в 2018 году и ранее Южные Курилы значились в ней как "четыре северных острова, принадлежат Японии".
По информации СМИ, возвращение формулировки объясняется застоем в переговорном процессе между Россией и Японией.
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Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны. Условием его подписания Япония поставила возвращение островов южнокурильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.
В ноябре 2018-го — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии. Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги
16 февраля, 05:36
Глава МИД Японии сообщил о смене фазы в переговорах с Россией
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РоссияМария ЗахароваМИД Японии‎ЯпонияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
Популярные комментарии
От осла японцам уши, а не Курилы. Нечего было с Третьим Рейхом союзничать до последнего. Пусть воспринимают это как наказание.
21 мая, 17:12
Андрей Левицкий
15930001
курильские острова это россия как крым,
21 мая, 17:42
Лев Вирин
13631001
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