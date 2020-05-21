МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Решение Решение Японии вернуть вопрос о южных Курилах в "Синюю книгу дипломатии" противоречит ее настрою на переговоры, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова

"Мы вынуждены вернуть коллег из Министерства иностранных дел Японии к реальности, а она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит России в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН, и неоспорим", — сказала дипломат.

Киодо сообщило, что Токио вернул формулировку о принадлежности "северных территорий" (так в Японии называют Итуруп, Шикотан и Во вторник агентствосообщило, что Токио вернул формулировку о принадлежности "северных территорий" (так в Японии называют Кунашир Хабомаи ), обозначив их в ежегодном докладе о взаимоотношениях с другими странами "Синяя книга по дипломатии" как "острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны". При этом в 2018 году и ранее Южные Курилы значились в ней как "четыре северных острова, принадлежат Японии".

По информации СМИ, возвращение формулировки объясняется застоем в переговорном процессе между Россией и Японией.

Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны. Условием его подписания Япония поставила возвращение островов южнокурильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.