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2020-05-21T17:01
https://ria.ru/20200521/1571796384.html
СК в Новосибирской области проверит данные о неполных выплатах врачам
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РИА Новости

СК в Новосибирской области проверит данные о неполных выплатах врачам

17:01 21.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области организовали очередную проверку по заявлению работников скорой помощи о частичной невыплате надбавок за работу с больными с коронавирусом, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
В управлении пояснили, что 21 мая в интернете было опубликовано видеообращение, записанное работниками скорой медицинской помощи Ордынского района Новосибирской области, в котором они заявляют о частичной невыплате руководством Ордынской ЦРБ положенных им дополнительных выплат за работу с больными с коронавирусом.
"По данному факту следственным управлением СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. В ближайшее время для установления всех обстоятельства произошедшего будут опрошены работники скорой медицинской помощи, изучена документация, регламентирующая порядок указанных выплат. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Ранее следственное управление СК РФ по Новосибирской области организовало уже несколько проверок о невыплатах медработникам различных медучреждений положенных им надбавок как на основании сообщений СМИ, так и по личным обращениям медработников в интернет-приемную управления.
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В четверг министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил журналистам, что по нескольким учреждениям у министерства уже "есть вопросы". Он заверил, что каждый случай отрабатывается, запрашиваются документы, и в случае подтверждения фактов невыплат или недоначисления надбавок, деньги медработникам будут доначислены.
"На сегодняшний день на сайте госуслуг сформирован специальный портал, на который все медработники могут подавать свои жалобы по выплатам. Все они ежедневно формируются. Мы на каждое утро получаем этот список и его отрабатываем. Сейчас пока у нас подтверждений нет", - сказал чиновник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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