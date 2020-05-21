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2020-05-21T16:59
https://ria.ru/20200521/1571796319.html
ЛНР заявила о подрыве на мине грузовика с украинскими военными в Донбассе
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РИА Новости

ЛНР заявила о подрыве на мине грузовика с украинскими военными в Донбассе

16:59 21.05.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
Украинская военная техника на Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала подрыв на мине грузовика с украинскими военнослужащими у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее пресс-служба министерства внутренних дел Украины заявила, что командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания у линии соприкосновения в Луганской области Украины, еще трое бойцов получили ранения. По данным МВД Украины, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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"Сегодня утром наши наблюдатели зафиксировали факт подрыва на мине предположительно грузового автомобиля 93 бригады вооруженных формирований Украины при его передвижении из населенного пункта Крымское в направлении населенного пункта Нижнее (территория, подконтрольная Киеву - ред). По имеющимся у нас данным, в результате подрыва один украинский боевик погиб и трое получили ранения", - сообщил Осадчий.
Он уточнил, что по данным Народной милиции ЛНР, накануне ночью подразделения 93 бригады ВФ Украины проводили минирование местности в том районе.
"Судя по всему, из-за свойственной боевикам вооруженных формирований Украины халатности, новые минные заграждения не были уточнены в схеме минных полей", - предположил Осадчий.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаМВД УкраиныЛуганская областьВ мире
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Андрей Романов
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