ЛНР заявила о подрыве на мине грузовика с украинскими военными в Донбассе

"Сегодня утром наши наблюдатели зафиксировали факт подрыва на мине предположительно грузового автомобиля 93 бригады вооруженных формирований Украины при его передвижении из населенного пункта Крымское в направлении населенного пункта Нижнее (территория, подконтрольная Киеву - ред). По имеющимся у нас данным, в результате подрыва один украинский боевик погиб и трое получили ранения", - сообщил Осадчий.