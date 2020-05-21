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В WhatsApp появится новая функция
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РИА Новости

В WhatsApp появится новая функция

16:58 21.05.2020 (обновлено: 18:41 21.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo. Позже она станет доступна и для устройств на Android.
По данным портала, пользователи мессенджера смогут делиться личным кодом, в котором будет зашифрован номер телефона. При получении такой комбинации ее нужно будет просканировать при помощи камеры смартфона. Это позволит оперативно добавить собеседника в список контактов.
В случае отправки зашифрованной информации не тому человеку QR-код можно будет удалить и создать новый.
Мессенджер WhatsApp
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WhatsApp Inc.Технологии
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