Минфин предложил часть расходов на нацпроекты перенаправить на соцсферу

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Предусмотренные в законе о бюджете на текущий год расходы на финансирование нацпроектов в случае невозможности их использования в нынешней ситуации надо оперативно перераспределять на иные приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы, нельзя допустить, чтобы выделенные из бюджета средства в конце года превратились в неиспользованные остатки, заявил Минфин РФ.

"В текущем году в связи со сложившейся ситуацией появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета путем внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи. В этой связи, как и сказал министр финансов, необходимо эффективно управлять бюджетными расходами - в тех случаях, когда своевременная реализация каких-либо мероприятий в рамках нацпроектов невозможна, соответствующие им ассигнования должны быть перераспределены на иные приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы, а не превращаться в неиспользованные остатки", - говорится с сообщении пресс-службы министерства.

Министр финансов Антон Силуанов , выступая ранее в четверг на заседании правительства, отметил, что Минфин РФ запланировал и осуществляет заимствования с учетом запланированных в бюджете расходов на нацпроекты. Он заявил, что в текущем году нельзя допустить ситуацию, которая сложилась по итогам прошлого года, когда неиспользованные остатки бюджета достигли рекордной величины и превысили 1 триллион рублей.