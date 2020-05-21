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2020-05-21T16:58
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Минфин предложил часть расходов на нацпроекты перенаправить на соцсферу
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РИА Новости

Минфин предложил часть расходов на нацпроекты перенаправить на соцсферу

16:58 21.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Предусмотренные в законе о бюджете на текущий год расходы на финансирование нацпроектов в случае невозможности их использования в нынешней ситуации надо оперативно перераспределять на иные приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы, нельзя допустить, чтобы выделенные из бюджета средства в конце года превратились в неиспользованные остатки, заявил Минфин РФ.
"В текущем году в связи со сложившейся ситуацией появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета путем внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи. В этой связи, как и сказал министр финансов, необходимо эффективно управлять бюджетными расходами - в тех случаях, когда своевременная реализация каких-либо мероприятий в рамках нацпроектов невозможна, соответствующие им ассигнования должны быть перераспределены на иные приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы, а не превращаться в неиспользованные остатки", - говорится с сообщении пресс-службы министерства.
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Министр финансов Антон Силуанов, выступая ранее в четверг на заседании правительства, отметил, что Минфин РФ запланировал и осуществляет заимствования с учетом запланированных в бюджете расходов на нацпроекты. Он заявил, что в текущем году нельзя допустить ситуацию, которая сложилась по итогам прошлого года, когда неиспользованные остатки бюджета достигли рекордной величины и превысили 1 триллион рублей.
Он отмечал, что "по сути дела, под остатки осуществляются заимствования". Если бы этих заимствований не было, можно было бы сэкономить существенные деньги по обслуживанию долга - порядка 75 миллиардов рублей можно было бы направить на иные цели, отмечал министр.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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