В Подмосковье подросток разбился насмерть на отцовской иномарке

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку обстоятельств гибели подростка, который разбился насмерть на угнанной у отца иномарке, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
По информации прокуратуры, в ночь на 20 мая 16-летний житель Талдомского городского округа самовольно сел за руль принадлежащего его отцу автомобиля Audi. На дороге "Хабарово-Есаулово" машина перевернулась в кювет.
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"От полученных в результате ДТП телесных повреждений подросток скончался на месте. Проведение проверочных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего поручено Талдомской городской прокуратуре. Надзор за процессуальной проверкой следственного органа обеспечивается", - говорится в сообщении.