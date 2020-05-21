Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T16:53
https://ria.ru/20200521/1571795880.html
В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570942826_0:141:3140:1907_1036x0_80_0_0_c848250dd2d38657bca202d1e44d7769.jpg
РИА Новости

В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы

16:53 21.05.2020
607
© REUTERS / Manaure QuinteroКатера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
© REUTERS / Manaure Quintero
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва хотела бы знать истинные цели присутствия ВМС и ВВС США в Карибском бассейне; на фоне сообщений об отправке Ираном нефтетанкеров в Венесуэлу, проецирование американских сил в регионе выглядит как попытка установить морскую блокаду Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По информации Пентагона, ВМС США сформировали ударную группировку в Карибском море. Хотела бы сказать, что туда передислоцированы три эскадронных миноносца в сопровождении корабля прибрежной зоны и противолодочных самолётов. Цель, которая декларируется под эти шаги, - обеспечение безопасности морского пространства для осуществляемой Вашингтоном и партнёрами операции. Подобного проецирования сил в регионе не было давно", - сказала Захарова на брифинге.
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
6 мая, 08:00Попытка госпереворота в Венесуэле
Американский переворот в Венесуэле провалился
Она отметила, что опубликованный Южным командированием ВС США репортаж о тренировках личного состава, "свидетельствует о его подготовке к высадке на крупные плавсредства, а отнюдь не к перехвату малых быстроходных катеров, которые, как заявлялось исходя из целей США, используются в данных случаях".
"Подключение кораблей к манёврам совпало с появлением информации о направлении Ираном нефтетанкеров для доставки топлива в Венесуэлу. В таком контексте усилия США выглядят как попытка установить морскую блокаду Венесуэлы. Обращаемся к американским коллегам - готовы ли вы подтвердить, что сосредоточенные в Карибском бассейне военно-морские и военно-воздушные силы не имеют иных целей, кроме заявленных в рамках так называемой операции по пресечению незаконной деятельности? И ещё один вопрос: как такие действия могут повлиять на безопасность судоходства в регионе, в том числе в свете соответствующих международных обязательств США?" - сказала официальный представитель МИД РФ.
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
15 мая, 08:00
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
2350082
Обсудить 0
РоссияКарибское мореМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВенесуэлаИранСШАВ мире
Рекомендуем
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами
Украинская военная техника на Донбассе
ЛНР заявила о подрыве на мине грузовика с украинскими военными в Донбассе
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Американский сенатор прокомментировал выход из Договора по открытому небу
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол заявил о провале попыток поссорить Россию и Сирию
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал обвинения со стороны ЕС в дезинформации по COVID-19 циничными
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Россия не получала уведомления о выходе США из Договора по открытому небу
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
СМИ: США уведомили партнеров о выходе из Договора по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
Глава ЦРУ генерал Майкл Хайден. 12 декабря 2007
Экс-директор ЦРУ назвал выход США из Договора по открытому небу безумием
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова раскритиковала американские санкции против Венесуэлы
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
СМИ сообщили о выходе США из Договора по открытому небу
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили об устранении огневой позиции силовиков в Донбассе
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
Пентагон
Пентагон отказался комментировать выход США из Договора по открытому небу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:12Константина Эрнста номинировали в совет директоров МТС
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
Лента новостейМолния