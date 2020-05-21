В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва хотела бы знать истинные цели присутствия ВМС и ВВС США в Карибском бассейне; на фоне сообщений об отправке Ираном нефтетанкеров в Венесуэлу, проецирование американских сил в регионе выглядит как попытка установить морскую блокаду Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По информации Пентагона, ВМС США сформировали ударную группировку в Карибском море. Хотела бы сказать, что туда передислоцированы три эскадронных миноносца в сопровождении корабля прибрежной зоны и противолодочных самолётов. Цель, которая декларируется под эти шаги, - обеспечение безопасности морского пространства для осуществляемой Вашингтоном и партнёрами операции. Подобного проецирования сил в регионе не было давно", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что опубликованный Южным командированием ВС США репортаж о тренировках личного состава, "свидетельствует о его подготовке к высадке на крупные плавсредства, а отнюдь не к перехвату малых быстроходных катеров, которые, как заявлялось исходя из целей США, используются в данных случаях".
"Подключение кораблей к манёврам совпало с появлением информации о направлении Ираном нефтетанкеров для доставки топлива в Венесуэлу. В таком контексте усилия США выглядят как попытка установить морскую блокаду Венесуэлы. Обращаемся к американским коллегам - готовы ли вы подтвердить, что сосредоточенные в Карибском бассейне военно-морские и военно-воздушные силы не имеют иных целей, кроме заявленных в рамках так называемой операции по пресечению незаконной деятельности? И ещё один вопрос: как такие действия могут повлиять на безопасность судоходства в регионе, в том числе в свете соответствующих международных обязательств США?" - сказала официальный представитель МИД РФ.