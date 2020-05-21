В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы

"Подключение кораблей к манёврам совпало с появлением информации о направлении Ираном нефтетанкеров для доставки топлива в Венесуэлу. В таком контексте усилия США выглядят как попытка установить морскую блокаду Венесуэлы. Обращаемся к американским коллегам - готовы ли вы подтвердить, что сосредоточенные в Карибском бассейне военно-морские и военно-воздушные силы не имеют иных целей, кроме заявленных в рамках так называемой операции по пресечению незаконной деятельности? И ещё один вопрос: как такие действия могут повлиять на безопасность судоходства в регионе, в том числе в свете соответствующих международных обязательств США?" - сказала официальный представитель МИД РФ.