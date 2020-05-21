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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:52
https://ria.ru/20200521/1571795828.html
Коронавирус подтвердили у 143 пациентов в Коммунарке
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

Коронавирус подтвердили у 143 пациентов в Коммунарке

16:52 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 230 пациентов с внебольничной пневмонией находятся в московской больнице в Коммунарке, у 143 пациентов подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно опубликованной в Facebook инфографике, на лечении находятся 236 пациентов с внебольничной пневмонией. У 143 человек подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили 16 человек.

ГКБ № 40 (в Коммунарке). 21 мая 2020г.

Опубликовано Denis Protsenko Четверг, 21 мая 2020 г.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Коммунарка (Москва)Здоровье - ОбществоМосква
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