Коронавирус подтвердили у 143 пациентов в Коммунарке

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 230 пациентов с внебольничной пневмонией находятся в московской больнице в Коммунарке, у 143 пациентов подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно опубликованной в Facebook инфографике, на лечении находятся 236 пациентов с внебольничной пневмонией. У 143 человек подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили 16 человек.
ГКБ № 40 (в Коммунарке). 21 мая 2020г.Опубликовано Denis Protsenko Четверг, 21 мая 2020 г.
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