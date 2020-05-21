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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:51
https://ria.ru/20200521/1571795800.html
Число вылечившихся от COVID-19 в Самарской области выросло до 539
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571363231_0:85:819:546_1036x0_80_0_0_ec7c489e32b3423495cc99a635774bde.jpg
РИА Новости

Число вылечившихся от COVID-19 в Самарской области выросло до 539

16:51 21.05.2020
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© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиИнфекционный госпиталь в парке "Патриот" Одинцовского района
Инфекционный госпиталь в парке Патриот Одинцовского района
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Еще 54 жителя Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 539, сообщил в четверг региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать первого мая в Самарской области вылечились 54 пациента, в том числе шестеро детей, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 539 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, 42 человека выписали из больниц, также выздоровели 12 человек, которые лечились дома.
В Самарской области подтверждено 1740 случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСамарская областьОбщество
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