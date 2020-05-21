Число вылечившихся от COVID-19 в Самарской области выросло до 539

САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Еще 54 жителя Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 539, сообщил в четверг региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать первого мая в Самарской области вылечились 54 пациента, в том числе шестеро детей, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 539 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, 42 человека выписали из больниц, также выздоровели 12 человек, которые лечились дома.
В Самарской области подтверждено 1740 случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались.
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