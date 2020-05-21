Захарова опровергла сообщения о предложении по саммиту США и Палестины

"Мы комментируем оперативно, даем опровержения. Мы обратили внимание на серию публикаций в зарубежных и российских СМИ, которые с подачи некого издания Axios сообщили о том, что Россия якобы выступила с предложением провести в Женеве палестино-американский саммит с целью недопущения дальнейшей деградации ситуации в ближневосточном урегулировании. [...]. В очередной раз мы имеем дело с проявлением порочной практики искажения фактов, дезинформации [...]. Вот с такими жуткими фейками мы имеем дело", - сказала Захарова на брифинге.