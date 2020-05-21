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2020-05-21T16:42
https://ria.ru/20200521/1571795424.html
Захарова опровергла сообщения о предложении по саммиту США и Палестины
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РИА Новости

Захарова опровергла сообщения о предложении по саммиту США и Палестины

16:42 21.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейками сообщения СМИ о том, что Россия якобы предложила провести в Женеве саммит США и Палестины.
Ранее издание Axios сообщило, что в недавнем телефонном разговоре замглавы МИД РФ Михаил Богданов якобы предложил спецпосланнику Белого дома по ближневосточному урегулированию Ави Берковицу провести "мини-саммит" США и Палестины с участием представителей стран-членов ближневосточного "квартета" (Россия, США, ЕС, ООН), ряда арабских государств. Утверждалось, что местом встречи должна была стать Женева.
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"Мы комментируем оперативно, даем опровержения. Мы обратили внимание на серию публикаций в зарубежных и российских СМИ, которые с подачи некого издания Axios сообщили о том, что Россия якобы выступила с предложением провести в Женеве палестино-американский саммит с целью недопущения дальнейшей деградации ситуации в ближневосточном урегулировании. [...]. В очередной раз мы имеем дело с проявлением порочной практики искажения фактов, дезинформации [...]. Вот с такими жуткими фейками мы имеем дело", - сказала Захарова на брифинге.
По словам представителя МИД, российская дипломатия сейчас постоянно сталкивается с вбросами и фейками.
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Как заявлял ранее РИА Новости Богданов, сообщения в СМИ об инициативе России провести в Женеве саммит США и Палестины являются "полной чушью".
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Богданов назвал данные об инициативе РФ по саммиту США и Палестины чушью
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