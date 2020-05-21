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2020-05-21T16:39
https://ria.ru/20200521/1571795207.html
Убегавший от росгвардейцев в обсерваторе не будет обжаловать наказание
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РИА Новости

Убегавший от росгвардейцев в обсерваторе не будет обжаловать наказание

16:38 21.05.2020 (обновлено: 16:39 21.05.2020)
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Скриншот видео, где молодой человек из Иркутска убегает от росгвардейца в обсерваторе Сочи
Скриншот видео, где молодой человек из Иркутска убегает от росгвардейца в обсерваторе Сочи
СОЧИ, 21 мая – РИА Новости. Павел Копчук, устроивший "догонялки" с росгвардейцами в обсерваторе в Сочи, освободился из-под ареста и рассказал РИА Новости, что обжаловать штраф не будет, хотя и не согласен с ним.
В понедельник в обсерваторе в Сочи 27-летний уроженец Иркутской области Копчук устроил "догонялки" с росгвардейцами. Случай попал на видео и вызвал общественный резонанс. По словам мужчины, он не собирался никуда убегать, а лишь вышел узнать, почему сработала пожарная сигнализация. Мужчине вменили статьи "Неподчинение законным требованиям" и "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Суд оштрафовал Копчука на 15 тысяч рублей и арестовал на трое суток. В четверг мужчину выпустили из-под ареста.
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"Я не согласен (со штрафом), это была пожарная тревога... Я боялся за свою жизнь. Да, конечно, я хотел бы обжаловать в суде мой штраф... (но), скорее всего, нет", - сказал Копчук относительно обжалования наказания.
По словам мужчины, его выпустили ночью и предупредили, что в обсерваторе его не ждут. Он на такси добрался до съемной квартиры, вещи из обсерватора привезла супруга.
В соцсетях Копчуку помогли собрать средства на оплату штрафа. Теперь организован сбор денег для оплаты штрафа второй участницы происшествия. "Девушка, которая придержала мне дверь, попала на штраф в 15 тысяч рублей... Да, (собирать деньги) удается, но пока, может, третья часть насобиралась", - сказал он.
Мужчина после случившегося изменил статус в профиле в Instagram на "Бегаю как Форест Гамп".
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