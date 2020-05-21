Убегавший от росгвардейцев в обсерваторе не будет обжаловать наказание

Скриншот видео, где молодой человек из Иркутска убегает от росгвардейца в обсерваторе Сочи

Скриншот видео, где молодой человек из Иркутска убегает от росгвардейца в обсерваторе Сочи

СОЧИ, 21 мая – РИА Новости. Павел Копчук, устроивший "догонялки" с росгвардейцами в обсерваторе в Сочи, освободился из-под ареста и рассказал РИА Новости, что обжаловать штраф не будет, хотя и не согласен с ним.

В понедельник в обсерваторе в Сочи 27-летний уроженец Иркутской области Копчук устроил "догонялки" с росгвардейцами. Случай попал на видео и вызвал общественный резонанс. По словам мужчины, он не собирался никуда убегать, а лишь вышел узнать, почему сработала пожарная сигнализация. Мужчине вменили статьи "Неподчинение законным требованиям" и "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Суд оштрафовал Копчука на 15 тысяч рублей и арестовал на трое суток. В четверг мужчину выпустили из-под ареста.

"Я не согласен (со штрафом), это была пожарная тревога... Я боялся за свою жизнь. Да, конечно, я хотел бы обжаловать в суде мой штраф... (но), скорее всего, нет", - сказал Копчук относительно обжалования наказания.

По словам мужчины, его выпустили ночью и предупредили, что в обсерваторе его не ждут. Он на такси добрался до съемной квартиры, вещи из обсерватора привезла супруга.

В соцсетях Копчуку помогли собрать средства на оплату штрафа. Теперь организован сбор денег для оплаты штрафа второй участницы происшествия. "Девушка, которая придержала мне дверь, попала на штраф в 15 тысяч рублей... Да, (собирать деньги) удается, но пока, может, третья часть насобиралась", - сказал он.

Мужчина после случившегося изменил статус в профиле в Instagram на "Бегаю как Форест Гамп".