Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T16:36
https://ria.ru/20200521/1571795058.html
Захарова раскритиковала американские санкции против Венесуэлы
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1036x0_80_0_0_47d31b899a18c30b3a7f5f723f5ffbd8.jpg
РИА Новости

Захарова раскритиковала американские санкции против Венесуэлы

16:36 21.05.2020
736
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США санкциями против Венесуэлы заблокировали более 116 миллиардов долларов, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"В результате односторонних ограничительных мер США совокупный объем заблокированных венесуэльских активов составляет более 116 млрд долларов. Тем самым от страны просто отрезают ресурсы и возможности для того чтобы приобрести столь необходимые диагностические лекарственные средства, вакцины, предметы индивидуальной защиты, медицинское оборудование и расходные материалы" , - заявила она во время брифинга в четверг.
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
15 мая, 08:00
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
"Действие введенных против Венесуэлы экономических санкций сродни просто такому эффекту коронавируса на организм человека. И в том, и в другом случае поражается система подачи кислорода. Я понимаю, что это очень символический образ, более художественный, но так или иначе пытаются сделать США, часть политического истеблишмента, все для того, чтобы удушить Венесуэлу", - подчеркнула она.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Заседание Совета Безопасности ООН
00:17Попытка госпереворота в Венесуэле
США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле
1820013
Обсудить 1
Мария ЗахароваНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
Венесуэльская армия будет сопровождать иранские танкеры с нефтью
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Белый дом подтвердил намерение Трампа провести очный саммит G7
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
"Роснефть" потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал обвинения со стороны ЕС в дезинформации по COVID-19 циничными
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили об устранении огневой позиции силовиков в Донбассе
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД предупредил о махинациях с матпомощью застрявшим за рубежом россиянам
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол заявил о провале попыток поссорить Россию и Сирию
Президент США Дональд Трамп
Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу из-за России
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Американский сенатор прокомментировал выход из Договора по открытому небу
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани рассчитывает на тесную работу с новым парламентом
Строительство газопровода Северный поток-2
Лавров: ситуация с "Северным потоком – 2" не влияет на отношения с Данией
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
СМИ сообщили о выходе США из Договора по открытому небу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:12Константина Эрнста номинировали в совет директоров МТС
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
Лента новостейМолния