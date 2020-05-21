Захарова раскритиковала американские санкции против Венесуэлы

"В результате односторонних ограничительных мер США совокупный объем заблокированных венесуэльских активов составляет более 116 млрд долларов. Тем самым от страны просто отрезают ресурсы и возможности для того чтобы приобрести столь необходимые диагностические лекарственные средства, вакцины, предметы индивидуальной защиты, медицинское оборудование и расходные материалы" , - заявила она во время брифинга в четверг.

"Действие введенных против Венесуэлы экономических санкций сродни просто такому эффекту коронавируса на организм человека. И в том, и в другом случае поражается система подачи кислорода. Я понимаю, что это очень символический образ, более художественный, но так или иначе пытаются сделать США, часть политического истеблишмента, все для того, чтобы удушить Венесуэлу", - подчеркнула она.