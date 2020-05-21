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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:35
https://ria.ru/20200521/1571794932.html
Ученые рассказали о влиянии коронавируса на нейроны мозга
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали о влиянии коронавируса на нейроны мозга

16:35 21.05.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европейские ученые предполагают, что коронавирус может вести к гибели нейронов и вызывать нейродегенеративные заболевания, говорится в исследовании, опубликованном на ресурсе bioRxiv.
Ученые из Германии и Франции отметили, что все чаще сообщается о влиянии коронавируса на нейроны человеческого мозга. Поэтому они решили выяснить, какие последствия может вызывать заражение COVID-19. С помощью органоида головного мозга, созданного посредством 3D-технологий, биологи пришли к выводу, что коронавирус воздействует на нейроны кортикальных колонок.
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"Мы использовали 3D-органоиды человеческого мозга в качестве экспериментальной системы для изучения COVID-19 и установили неожиданное воздействие SARS-CoV-2 на нейроны человека, похожее на нейродегенерацию", - говорится в исследовании, где также отмечается, что заражение ведет к тау-гиперфосфолированию, а затем и к гибели нейронов.
Биологи из Германии и Франции также выявили, что хоть коронавирус и проникает в нейроны человеческого мозга, он не способен на репликацию в центральной нервной системе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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