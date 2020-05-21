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2020-05-21T16:35
https://ria.ru/20200521/1571794921.html
Медведев прокомментировал прогнозы синоптиков на лето
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РИА Новости

Медведев прокомментировал прогнозы синоптиков на лето

16:35 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСклоны гор, поросшие лесом
Склоны гор, поросшие лесом
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Склоны гор, поросшие лесом. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что существуют различные прогнозы, каким будет предстоящее лето, вплоть до "весьма и весьма" пессимистических.
В ходе совещания об исполнении поручений президента в сфере развития лесной отрасли Медведев затронул тему борьбы с лесными пожарами в России.
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"Наша страна очень большая с разными климатическими условиями, здесь нужны комплексные меры, чтобы каждый понимал, за что он отвечает, чтобы та система, которая призвана реагировать на пожары на территории всей страны, позволяла бы сосредоточить и силы, и средства на их тушение, причем наладить максимально эффективное прогнозирование лесных пожаров", - сказал он.
При этом Медведев отметил, что не знает, каким будет предстоящее лето. "Есть разные прогнозы, вплоть до весьма и весьма пессимистических… Нам нужно обязательно подготовиться к этому", - сказал Медведев.
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Природные пожары в РоссииРоссияПогодаДмитрий МедведевОбщество
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