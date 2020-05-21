Медведев прокомментировал прогнозы синоптиков на лето

"Наша страна очень большая с разными климатическими условиями, здесь нужны комплексные меры, чтобы каждый понимал, за что он отвечает, чтобы та система, которая призвана реагировать на пожары на территории всей страны, позволяла бы сосредоточить и силы, и средства на их тушение, причем наладить максимально эффективное прогнозирование лесных пожаров", - сказал он.