В Липецкой области отремонтируют почти 250 км сельских дорог

ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Дорожники приведут в порядок почти 250 километров дорог в городах и районах Липецкой области к октябрю 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации.
В ходе работ будут отремонтированы более 240 объектов во всех городах и районах области общей протяженностью 243 километра. .
"Дорожная сеть Липецкой области – это 15 тысяч километров дорог. Многие из них в очень плохом состоянии. Конечно, все дороги сразу не сделать, но каждый год мы будем увеличивать финансирование и наращивать темпы работ", – сказал РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
В этом году дорожные работы начались в феврале. За три месяца отремонтированы и приняты в эксплуатацию автодороги в Данкове, Грязинском, Воловском, Хлевенском, Задонском и ряде других районов. Запланирована отсыпка подъездных путей к объектам индивидуального жилищного строительства и участкам для многодетных семей в посёлке Радужный близ Липецка, а также в ряде других сел и деревень. Кроме этого, ведутся ремонтные работы по заявкам глав сельских поселений и по многочисленным обращениям и жалобам жителей. Завершить все работы планируется в октябре.