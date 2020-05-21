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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-21T16:31
https://ria.ru/20200521/1571794580.html
В Липецкой области отремонтируют почти 250 км сельских дорог
https://cdn21.img.ria.ru/images/151735/42/1517354225_0:190:3648:2242_1036x0_80_0_0_316784e5bc71d2310449a2cea40a14e7.jpg
РИА Новости

В Липецкой области отремонтируют почти 250 км сельских дорог

16:31 21.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги
Рабочие ремонтируют участок дороги
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги
ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Дорожники приведут в порядок почти 250 километров дорог в городах и районах Липецкой области к октябрю 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации.
В ходе работ будут отремонтированы более 240 объектов во всех городах и районах области общей протяженностью 243 километра. .
"Дорожная сеть Липецкой области – это 15 тысяч километров дорог. Многие из них в очень плохом состоянии. Конечно, все дороги сразу не сделать, но каждый год мы будем увеличивать финансирование и наращивать темпы работ", – сказал РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
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В этом году дорожные работы начались в феврале. За три месяца отремонтированы и приняты в эксплуатацию автодороги в Данкове, Грязинском, Воловском, Хлевенском, Задонском и ряде других районов. Запланирована отсыпка подъездных путей к объектам индивидуального жилищного строительства и участкам для многодетных семей в посёлке Радужный близ Липецка, а также в ряде других сел и деревень. Кроме этого, ведутся ремонтные работы по заявкам глав сельских поселений и по многочисленным обращениям и жалобам жителей. Завершить все работы планируется в октябре.
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