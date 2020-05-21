В Липецкой области отремонтируют почти 250 км сельских дорог

В этом году дорожные работы начались в феврале. За три месяца отремонтированы и приняты в эксплуатацию автодороги в Данкове, Грязинском, Воловском, Хлевенском, Задонском и ряде других районов. Запланирована отсыпка подъездных путей к объектам индивидуального жилищного строительства и участкам для многодетных семей в посёлке Радужный близ Липецка, а также в ряде других сел и деревень. Кроме этого, ведутся ремонтные работы по заявкам глав сельских поселений и по многочисленным обращениям и жалобам жителей. Завершить все работы планируется в октябре.