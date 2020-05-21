Спецрейсом "Уральских авиалиний" 145 россиян вернулись на родину с Кипра

"20 мая 145 человек вылетели с Кипра в Россию специальным рейсом "Уральских авиалиний" по маршруту Валетта-Ларнака-Москва", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.