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2020-05-21T16:30
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Спецрейсом "Уральских авиалиний" 145 россиян вернулись на родину с Кипра
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РИА Новости

Спецрейсом "Уральских авиалиний" 145 россиян вернулись на родину с Кипра

16:30 21.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Благодаря спецрейсу "Уральских авиалиний", организованному 20 мая, 145 россиян вернулись домой с Кипра, сообщили в посольстве РФ.

"20 мая 145 человек вылетели с Кипра в Россию специальным рейсом "Уральских авиалиний" по маршруту Валетта-Ларнака-Москва", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что посольство России приложило максимальные усилия для обеспечения возвращения граждан на родину.
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