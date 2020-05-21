Захарова рассказала, кто займется распределением аппаратов ИВЛ из США

По её словам, первая партия аппаратов ИВЛ из США (50 штук) прибудет в Россию уже в четверг, а вторая - на следующей неделе.

"50 аппаратов ИВЛ, как и ожидающаяся на следующей неделе еще одна партия этих систем, поступают в распоряжение Центра имени Пирогова. Специалисты будут принимать решение о дальнейшем распределении американского оборудования по российским медицинским учреждениям с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и в зависимости от того, где в них есть есть реальная потребность", - сказала Захарова на брифинге.