Захарова рассказала, кто займется распределением аппаратов ИВЛ из США

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из США поступят в Центр имени Пирогова, специалисты которого будут распределять их между другими медицинскими учреждениями, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, первая партия аппаратов ИВЛ из США (50 штук) прибудет в Россию уже в четверг, а вторая - на следующей неделе.
"50 аппаратов ИВЛ, как и ожидающаяся на следующей неделе еще одна партия этих систем, поступают в распоряжение Центра имени Пирогова. Специалисты будут принимать решение о дальнейшем распределении американского оборудования по российским медицинским учреждениям с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и в зависимости от того, где в них есть есть реальная потребность", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее в пресс-службе Пентагона РИА Новости сообщили, что аппараты ИВЛ из США в Россию доставят военными самолетами из-за отсутствия коммерческих рейсов. Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ будет направлена в Россию из США 20 мая, остальные 150 изготовят и отправят позже, заявила ранее РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
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