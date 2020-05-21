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2020-05-21T16:27
https://ria.ru/20200521/1571794337.html
Медведев рассказал о проблеме актуализации госполитики в лесной отрасли
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РИА Новости

Медведев рассказал о проблеме актуализации госполитики в лесной отрасли

16:27 21.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В России назрела проблема, связанная с актуализацией государственной политики в сфере лесной отрасли, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Назрела проблема, связанная с актуализацией государственной политики в сфере лесной отрасли, коллеги из правительства этим активно занимаются", - сказал Медведев на совещании, посвящённом исполнению поручений президента РФ в сфере развития лесной отрасли и ситуации в области борьбы с лесными пожарами в 2020 году.
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В частности, по его словам, актуальной остаётся проблема вывоза из РФ "огромного количества непереработанной древесины", которая нередко вывозится в том числе и под видом переработанной.
"Задача эта стоит уже много лет, решить её пока, скажем прямо, не удаётся", - отметил Медведев.
По его словам, этому, в частности, мешают "сильные лоббистские возможности различных структур, которые этим занимаются на региональном уровне", причём там возникают "целые коррупционные синдикаты".
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"Наши соседи продолжат зарабатывать на этом миллиарды долларов, в то время как мы недостаточно быстро создаём условия для глубокой переработки древесины, хотя эта задача стоит уже весьма давно", - заметил Медведев.
Он подчеркнул, что если бы Россия перерабатывала лес на своей территории, модернизировав соответствующие производства и запустив новые, средства от этого можно было бы направить в бюджеты всех уровней.
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