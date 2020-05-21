Медведев рассказал о проблеме актуализации госполитики в лесной отрасли

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В России назрела проблема, связанная с актуализацией государственной политики в сфере лесной отрасли, заявил зампред Совета безопасности РФ В России назрела проблема, связанная с актуализацией государственной политики в сфере лесной отрасли, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

"Назрела проблема, связанная с актуализацией государственной политики в сфере лесной отрасли, коллеги из правительства этим активно занимаются", - сказал Медведев на совещании, посвящённом исполнению поручений президента РФ в сфере развития лесной отрасли и ситуации в области борьбы с лесными пожарами в 2020 году.

В частности, по его словам, актуальной остаётся проблема вывоза из РФ "огромного количества непереработанной древесины", которая нередко вывозится в том числе и под видом переработанной.

"Задача эта стоит уже много лет, решить её пока, скажем прямо, не удаётся", - отметил Медведев.

По его словам, этому, в частности, мешают "сильные лоббистские возможности различных структур, которые этим занимаются на региональном уровне", причём там возникают "целые коррупционные синдикаты".

"Наши соседи продолжат зарабатывать на этом миллиарды долларов, в то время как мы недостаточно быстро создаём условия для глубокой переработки древесины, хотя эта задача стоит уже весьма давно", - заметил Медведев.