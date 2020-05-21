Зюганов заявил, что Парад Победы может пройти 24 июня

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что можно провести Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 24 июня, Компартия будет это приветствовать.
Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил в интервью РИА Новости, что Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, перенесенный из-за пандемии коронавируса, можно провести 24 июня – в день первого Парада в 1945 году на Красной площади - или в начале сентября, в день окончания Второй мировой войны, это было бы символично.
"Видимо, 24 июня будет годовщина 75-летия Парада знаменитого сталинского, видимо, в этот день на Красной площади пройдет Парад, мы будем это приветствовать", - сказал Зюганов РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса. По словам главы государства, все торжественные мероприятия пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы.