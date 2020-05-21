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75 лет Великой Победы
2020-05-21T16:25
https://ria.ru/20200521/1571794229.html
Зюганов заявил, что Парад Победы может пройти 24 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_87a367a2732cb3ba5ed938a73ac39fe5.jpg
РИА Новости

Зюганов заявил, что Парад Победы может пройти 24 июня

16:25 21.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что можно провести Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 24 июня, Компартия будет это приветствовать.
Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил в интервью РИА Новости, что Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, перенесенный из-за пандемии коронавируса, можно провести 24 июня – в день первого Парада в 1945 году на Красной площади - или в начале сентября, в день окончания Второй мировой войны, это было бы символично.
"Видимо, 24 июня будет годовщина 75-летия Парада знаменитого сталинского, видимо, в этот день на Красной площади пройдет Парад, мы будем это приветствовать", - сказал Зюганов РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса. По словам главы государства, все торжественные мероприятия пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы.
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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75 лет Великой ПобедыСтанислав ЗасьГеннадий ЗюгановВладимир ПутинОбщество
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