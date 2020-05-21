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РИА Наука
2020-05-21T17:15
https://ria.ru/20200521/1571794096.html
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
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РИА Новости

Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака

16:24 21.05.2020 (обновлено: 17:15 21.05.2020)
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© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Естественный отбор, запущенный применением лекарственных препаратов, делает метастазы устойчивыми к терапии. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета (США), статья об их исследовании опубликована в журнале Nature Genetics.
Специалисты взяли по несколько образцов первичных опухолей и метастазов у 136 пациентов с различными видами рака. При этом 100 метастазов подвергались воздействию лекарственных препаратов, а еще 99 — нет. В ходе исследования выяснилось, что лечение влечет за собой мутации и эволюцию раковых клеток.
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Метастазы могут формироваться как из одной мутировавшей клетки или клона, так и из нескольких. Поликлональные метастазы развивались у пациентов, которые не проходили терапию, либо в тканях, удаленных от основного очага у больных, проходивших терапию. При этом ученые выяснили, что там, где метастазирование произошло достаточно рано, вторичные очаги похожи на первичную опухоль и образованы раковыми клетками с небольшим числом уникальных мутаций.
Однако у пациентов, которые проходили лечение, вторичные очаги существенно отличаются от основных раковых образований и состоят из устойчивых к лекарствам клеток. При этом вторичные очаги поначалу ослаблены, но медикаментозное лечение провоцирует в них мутации, которые делают их более агрессивными и устойчивыми к терапии.
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РИА НаукаСтэнфордский университетСША
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