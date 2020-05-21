Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Естественный отбор, запущенный применением лекарственных препаратов, делает метастазы устойчивыми к терапии. К такому выводу пришли ученые из Естественный отбор, запущенный применением лекарственных препаратов, делает метастазы устойчивыми к терапии. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета (США), статья об их исследовании опубликована в журнале Nature Genetics

Специалисты взяли по несколько образцов первичных опухолей и метастазов у 136 пациентов с различными видами рака. При этом 100 метастазов подвергались воздействию лекарственных препаратов, а еще 99 — нет. В ходе исследования выяснилось, что лечение влечет за собой мутации и эволюцию раковых клеток.

Метастазы могут формироваться как из одной мутировавшей клетки или клона, так и из нескольких. Поликлональные метастазы развивались у пациентов, которые не проходили терапию, либо в тканях, удаленных от основного очага у больных, проходивших терапию. При этом ученые выяснили, что там, где метастазирование произошло достаточно рано, вторичные очаги похожи на первичную опухоль и образованы раковыми клетками с небольшим числом уникальных мутаций.