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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:25
https://ria.ru/20200521/1571794060.html
Число жертв коронавируса в Сербии достигло 237
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570348593_0:0:1791:1008_1036x0_80_0_0_a1361dea389b922422e8fb052917997c.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Сербии достигло 237

16:24 21.05.2020 (обновлено: 16:25 21.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпециалист РБХ защиты дезинфицирует военный учебный центр имени генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац
Специалист РБХ защиты дезинфицирует военный учебный центр имени генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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БЕЛГРАД, 21 мая - РИА Новости. В Сербии на фоне смягчения ограничительных мер за сутки выявили 86 новых пациентов с коронавирусом, общее число зараженных превысило 10,9 тысячи, с начала пандемии скончались 237 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.
По данным сербского минздрава, с начала пандемии к среде в стране было выявлено 10 833 зараженных, скончалось 235 человек.
"За последние 24 часа выявлены 86 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 919 человек. За прошедшие сутки скончались два пациента, всего с начала пандемии умерли 237 человек", - сообщил минздрав.
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Отмечается, что выздоровели 5 370 граждан.
В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил во вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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