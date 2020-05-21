В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 3749

В среду в оперштабе сообщали о 3631 выявленном в республике случае заражения COVID-19 и 43 умерших.

"В Азербайджане выявлено еще 118 случаев заражения коронавирусом, 87 человек вылечились. На сегодняшний день вирусом заразились 3749 человек, 2340 вылечились, 44 человека скончались, 1365 продолжают лечение", - говорится в пресс-релизе штаба.