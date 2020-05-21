В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 3749

БАКУ, 21 мая – РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 3749, за сутки вирус выявлен у 118 человек, число жертв COVID-19 выросло до 44, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине республики.
В среду в оперштабе сообщали о 3631 выявленном в республике случае заражения COVID-19 и 43 умерших.
"В Азербайджане выявлено еще 118 случаев заражения коронавирусом, 87 человек вылечились. На сегодняшний день вирусом заразились 3749 человек, 2340 вылечились, 44 человека скончались, 1365 продолжают лечение", - говорится в пресс-релизе штаба.
С начала пандемии проведено 252496 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.