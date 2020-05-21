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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:38
https://ria.ru/20200521/1571793746.html
Главы МИД ОДКБ обсудят совместную борьбу с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/106912/68/1069126853_0:386:1462:1208_1036x0_80_0_0_4b3bd0c01c0751cb838f751c103623e3.jpg
РИА Новости

Главы МИД ОДКБ обсудят совместную борьбу с коронавирусом

16:20 21.05.2020 (обновлено: 16:38 21.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги стран-членов ОДКБ
Флаги стран-членов ОДКБ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаги стран-членов ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Главы МИД стран ОДКБ 26 мая обсудят совместную борьбу с коронавирусом, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать шестого мая под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в формате видеоконференции состоится заседание совета министров иностранных дел ОДКБ... Планируется принятие ряда совместных заявлений, в частности, по случаю 75-летия Великой Победы, о солидарности и взаимопомощи в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сообщила Захарова на брифинге.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваОДКБВ мире
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