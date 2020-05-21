Главы МИД ОДКБ обсудят совместную борьбу с коронавирусом

"Двадцать шестого мая под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в формате видеоконференции состоится заседание совета министров иностранных дел ОДКБ... Планируется принятие ряда совместных заявлений, в частности, по случаю 75-летия Великой Победы, о солидарности и взаимопомощи в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сообщила Захарова на брифинге.