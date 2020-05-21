Захарова назвала партию аппаратов ИВЛ из США искренним жестом

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Партия аппаратов искусственной вентиляции легких прибудет из США в Россию в четверг, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня в Москву американским спецбортом из США прибывает партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Данная поставка осуществлена в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты между президентами России и США", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что речь идет об "искренних, гуманитарных жестах и взаимодействии в чрезвычайных условиях, оказании содействия на безвозмездной основе".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин принял его предложение поставить РФ аппараты искусственной вентиляции легких для помощи пациентам с коронавирусом, а глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон уже оказывает помощь России.
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