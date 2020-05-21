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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:19
https://ria.ru/20200521/1571793653.html
Захарова назвала партию аппаратов ИВЛ из США искренним жестом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571452190_129:465:2943:2048_1036x0_80_0_0_1953f1144b092302a27b9e10b4bbdbe2.jpg
РИА Новости

Захарова назвала партию аппаратов ИВЛ из США искренним жестом

16:19 21.05.2020
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Партия аппаратов искусственной вентиляции легких прибудет из США в Россию в четверг, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня в Москву американским спецбортом из США прибывает партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Данная поставка осуществлена в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты между президентами России и США", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что речь идет об "искренних, гуманитарных жестах и взаимодействии в чрезвычайных условиях, оказании содействия на безвозмездной основе".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин принял его предложение поставить РФ аппараты искусственной вентиляции легких для помощи пациентам с коронавирусом, а глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон уже оказывает помощь России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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