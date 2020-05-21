В Подмосковье разработан онлайн-калькулятор для расчета выплат врачам

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Онлайн-калькулятор поможет медикам узнать размер надбавок за работу с пациентами с COVID-19. Новый сервис разработали в Московской области, сообщил телеканал "360".
Сотрудники медицинских учреждений в Подмосковье могут получить доплаты из трех источников: по президентской, федеральной и региональной выплатам.
Онлайн-калькулятор работает на портале государственных услуг Московской области. Благодаря ему можно получить информацию по каждой из этих выплат и рассчитать размер надбавок. Дополнительные денежные средства рассчитываются исходя из условий трудового договора, числа плановых и фактических смен.
Медики, у которых есть учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), могут получить онлайн-выписку по назначенным выплатам. Завести такую учетную запись можно на федеральном портале госуслуг после регистрации.
Под президентской доплатой подразумевается фиксированная выплата, эту сумму врач получит, даже если отработал в месяце только один день и лечил одного пациента с новым коронавирусом. А вот федеральная выплата рассчитывается исходя из фактически отработанных смен.
Региональные выплаты рассчитаны на тех сотрудников больниц, которые работали с пациентами не только с подтвержденным коронавирусом, но еще и с пневмонией и ОРВИ. Такая выплата тоже рассчитывается исходя из количества фактически отработанных схем.