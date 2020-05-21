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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:17
https://ria.ru/20200521/1571793406.html
Пушков прокомментировал обвинения США в адрес Китая в создании COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_54a8cd6d8958eaa5ed703ae2d5a95ac9.jpg
РИА Новости

Пушков прокомментировал обвинения США в адрес Китая в создании COVID-19

16:17 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Обвинения со стороны США в адрес Китая в том, что Пекин якобы причастен к созданию коронавируса, носят пропагандистский характер, считает сенатор Алексей Пушков.
"Факты говорят в пользу того, что Китай — жертва эпидемии, а не её инициатор, из этого нужно исходить", - заявил он в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Политолог: США трудно объединить своих граждан в ненависти к КитаюВласти США признали наличие долгосрочной стратегической конкуренции с КНР, заявив при этом, что открыты для сотрудничества с Пекином. В эфире радио Sputnik гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал подходы американцев.
Сенатор полагает, что, вдвигая подобные обвинения, США стремятся переключить внимание с "неумелых" действий американского президента Дональда Трампа по борьбе с пандемией у себя в стране.
При этом Пушков отметил, что пандемия коронавируса привела лишь к определённой паузе в существующих противоречиях между странами, но не вызвала стремление искать компромисс для решения важнейших проблем.
"Нам предстоит жить в более сложном мире", - заявил он.
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11:05Сказано в эфире
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампАлексей ПушковКитайСШАВ мире
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