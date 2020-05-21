Пушков прокомментировал обвинения США в адрес Китая в создании COVID-19

Политолог: США трудно объединить своих граждан в ненависти к Китаю Власти США признали наличие долгосрочной стратегической конкуренции с КНР, заявив при этом, что открыты для сотрудничества с Пекином. В эфире радио Sputnik гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал подходы американцев.