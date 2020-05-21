Пушков прокомментировал обвинения США в адрес Китая в создании COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Обвинения со стороны США в адрес Китая в том, что Пекин якобы причастен к созданию коронавируса, носят пропагандистский характер, считает сенатор Алексей Пушков.
"Факты говорят в пользу того, что Китай — жертва эпидемии, а не её инициатор, из этого нужно исходить", - заявил он в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
12:18Сказано в эфиреПолитолог: США трудно объединить своих граждан в ненависти к КитаюВласти США признали наличие долгосрочной стратегической конкуренции с КНР, заявив при этом, что открыты для сотрудничества с Пекином. В эфире радио Sputnik гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал подходы американцев.
Сенатор полагает, что, вдвигая подобные обвинения, США стремятся переключить внимание с "неумелых" действий американского президента Дональда Трампа по борьбе с пандемией у себя в стране.
При этом Пушков отметил, что пандемия коронавируса привела лишь к определённой паузе в существующих противоречиях между странами, но не вызвала стремление искать компромисс для решения важнейших проблем.
"Нам предстоит жить в более сложном мире", - заявил он.
11:05Сказано в эфире"Китай бросает вызов США". Аналитик о новых обвинениях ТрампаДональд Трамп заявил, что Китай заинтересован в победе его соперника Джозефа Байдена на президентских выборах. Как отметил в эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин, этим заявлением американский лидер пытается убить двух зайцев.
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